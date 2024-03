Garibaldi geloso di Vittorio Menozzi e Beatrice Luzzi? “A letto insieme per mesi”/ Lei: “Solo amici ma…”

Giuseppe Garibaldi punge Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi: “Hanno dormito nello stesso letto per mesi, non è solo un’amicizia”

Nel corso della diretta del Grande Fratello 2024 del 14 marzo si torna a parlare del rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, con tanto di confronto con i sentimenti che l’attrice ha provato per Vittorio Menozzi. Proprio questo rapporto in passato ha creato fratture tra Giuseppe e Beatrice. In diretta infatti Garibaldi dice: “Dormire due mesi nello stesso letto per me è più di un’amicizia. È una cosa molto intima. Stavano sempre insieme, erano molto complici.”

Vittorio però è pronto a replicare con la sua versione dei fatti: “Io e Giuseppe siamo di matrice differente, abbiamo esperienze diverse. È stato frutto di tanti brutti momenti, dicerie, manipolazioni, bugie… Siamo rimasti solamente amici, non c’è stato altro oltre questo. Bea è una persona molto speciale, in pochi hanno capito quanto bene le voglio. Quando una persona è straordinaria, solitamente non è facile. Quando lo è invece significa che non è straordinaria. Io e lui abbiamo avuto due rapporti diversi con Bea!”

Beatrice Luzzi smentisce Garibaldi: “Con Vittorio è un’amicizia speciale ma non oltre”

L’ultima parola va però a Beatrice Luzzi che, in parte, conferma le parole di Vittorio Menozzi: “Sono due rapporti diversi, entrambi molto più piccoli di me. Quella con Giuseppe è stata un sentimento di attrazione forte, con Vittorio invece un’amicizia forte che è andata a crescere per mille motivi, un’intesa molto profonda e mentale, spirituale direi.” L’attrice quindi smentisce ogni tipo di rapporto intimo o sentimentale con Vittorio.











