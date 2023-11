Garibaldi innamorato di Beatrice Luzzi? “Mi sono preso una cotta”/ “Voglio riconquistarla e c’è speranza…”

Giuseppe Garibaldi ammette di provare ancora qualcosa per Beatrice Luzzi: le sue parole

Giuseppe Garibaldi, in confidenza a Vittorio, ha svelato di provare ancora dei sentimenti per Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023. Nonostante l’attrice si sia allontanata chiudendo la loro storia, il bidello vuole ancora riconquistarla intravedendo in lei “un piccolo spiraglio”.

“Mi sono preso una cotta. Il mio intento è quello di riallacciare il rapporto con lei perché mi piace, mi affascina. C’è un legame che mi porta sempre verso di lei, però quando vedo due passi avanti e cinque indietro… Io avevo intenzione di riavvicinarmi a lei perchè me lo sento dentro, lei dimostra che la porta non è blindata c’è un piccolo spiraglio. E’ giusto che lei faccia così dopo tutto quello che è successo, non mi aspetto la porta spalancata. Mi aspetto un piccolo spiraglio che mi dia la possibilità di esprimere cosa provo nei suoi confronti” ha affermato Garibaldi. Riuscirà nel suo intento?

La storia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice è terminata dopo che l’attore aveva dichiarato di essere innamorato di Samira. Nonostante questo, però, il bidello è tornato sui suoi passi ammettendo di provare qualcosa per l’attrice. Di contro Luzzi, nonostante abbia perdonato i gesti del bidello, ha deciso di chiudere definitivamente.

Qualche giorno fa, l’attrice ha dichiarato a Giuseppe: “Ci vogliamo più bene se stiamo lontani. Non credo che riprovandoci andrebbe diversamente. Comunque non ti nomino più non preoccuparti”. E ancora: “Mi dispiace che sia andata così, però… ormai la cosa è compromessa. L’unica possibilità carina è di uscirne con affetto che comunque c’è. Senza dirci più assurdità”. Inoltre, nelle ultime ore sembra che ci sia nell’aria un possibile flirt tra Beatrice e Massimiliano.

