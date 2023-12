Garibaldi innamorato di Perla Vatiero?/ Confessione a Mirko Brunetti: “Se tu non fossi qua…”

Giuseppe Garibaldi vicino a Perla Vatiero

Sin dall’ingresso di Perla Vatiero nella casa del Grande Fratello 2023, Giuseppe Garibaldi non ha mai nascosto di considerarla bellissima e, a quanto pare, non solo fisicamente. Il carattere forte di Perla, infatti, piace tantissimo a Giuseppe Garibaldi il quale, tuttavia, si starebbe trattenendo per la presenza nella casa anche di Mirko Brunetti. Con l’ingresso di Greta nella casa, Garibaldi sta trascorrendo sempre più tempo insieme a Perla, entrata in crisi con l’ingresso di Greta. Insieme a Letizia, infatti, Garibaldi ha consolato Perla provando a tirarle su il morale.

L’atteggiamento di Garibaldi non è passato inosservato agli occhi di Mirko Brunetti che ha affrontato direttamente l’argomento parlando con Giuseppe il quale ha fatto intendere che, se in casa non ci fosse Mirko, ci avrebbe provato proprio con Perla.

Le parole di Garibaldi su Perla Vatiero

“Non mi permetto perché so la situazione, ma se non tu non fossi qua io lo farei”: con queste parole, Garibaldi ha ammesso a Mirko il proprio interesse nei confronti di Perla. “A Giuseppe piace Perla, vorrebbe ma non può ma non me lo dice”, è la risposta di Mirko convinto che Garibaldi abbia un forte interesse nei confronti di Perla e non solo dal punto di vista fisico avendo notato il diverso atteggiamento che ha nei confronti delle altre ragazze, in primi Letizia.

“Da parte tua c’è un’attrazione ed è giusto. Nei confronti di Letizia non c’è lo stesso trasporto che hai nei confronti di Perla”, puntualizza Mirko mentre Garibaldi esorta l’amico a non vedere quello che non ci sarebbe.













