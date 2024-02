Garibaldi lascia ancora il Grande Fratello: come sta?/ Accertamenti medici in corso

Giuseppe Garibaldi lascia la casa del Grande Fratello 2023

Dopo essere stato colpito da un nuovo malore nelle scorse ore, Giuseppe Garibaldi ha lasciato nuovamente la casa del Grande Fratello 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso Grande Fratello con un comunicato ufficiale diffuso sui suoi canali social. “Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa di Grande Fratello per sottoporsi ad accertamenti medici“, si legge nel breve comunicato diffuso dal reality.

A rassicurare i fans del gieffino calabrese è stato il fratello che, sul proprio profilo Instagram, ha scritto: “Ciao a tutti, Giuseppe Garibaldi sta bene e l’importante è questo”. Il bidello calabrese, dunque, è uscito dalla casa per essere sottoposto a nuovi accertamenti medici per capire la causa del suo malessere.

Giuseppe Garibaldi: il precedente malore

Non è la prima volta che Giuseppe Garibaldi è stato colpito da un malore. Nelle scorse settimane, il calabrese era stato colpito da un nuovo malore in seguito al quale era stato trasportato in ospedale. Rimasto fuori dalla casa per qualche giorno, è rientrato durante la puntata serale del reality.

Il calabrese sembrava stesse recuperando la forma migliore, ma nelle scorse ore, è stato colpito da un nuovo malore che lo ha portato nuovamente fuori dalla casa. Il gieffino potrebbe rientrare stasera durante la nuova puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini che svelerà anche come sta attualmente.

