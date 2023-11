Garibaldi lascia Beatrice Luzzi in diretta al Grande Fratello 2023/ Annuncio choc: “Non sono in grado di…”

Giuseppe Garibaldi chiude la storia con Beatrice Luzzi e lo annuncia in diretta al Grande Fratello 2023

Colpo di scena in diretta al Grande Fratello 2023. Nel corso della diretta del 13 novembre Signorini ha deciso di mettere faccia a faccia Anita Olivieri e Beatrice Luzzi, spesso protagoniste di liti anche dovute al rapporto di entrambe con Giuseppe Garibaldi. È allora ancora Signorini a chiedere al bidello calabrese di fare chiarezza una volta per tutte sul rapporto con entrambe, affrontandole personalmente.

Giuseppe raggiunge allora le due donne ed è lì che fa un annuncio inaspettato: con Beatrice è ormai storia chiusa. “Ho litigato con Beatrice non sapendone il motivo. Ci ho riflettuto tanto, sapevo che quando ho iniziato la storia con lei avrei avuto delle conseguenze che dovevano essere affrontare.” ha esordito.

Garibaldi e Beatrice Luzzi si sono lasciati: le rivelazioni in diretta

Garibaldi ha dunque proseguito annunciando la fine del suo flirt con Beatrice: “Il mio percorso qui con lei è stato bello e intenso, c’è tutta la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi e star male, stanotte ho messo un punto a tutto: la colpa non è sua, ma è mia: non sono in grado di soddisfare le sue attenzioni”. Beatrice non è rimasta in silenzio: “Il problema non è Anita, le incursioni nella nostra relazione sono state tante, anche io sono giunta alla stessa conclusione. Effettivamente la vita qui è difficile, per una relazione particolare come la nostra lo è di più. Le escursioni sono tante e diverse, lui le gestisce in un modo, io in un altro. Effettivamente se siamo separati anche io me la vivo meglio”. Infine l’attrice ha chiarito che è stata lei, tre giorni prima, a chiudere con lui.

