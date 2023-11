Garibaldi prova a baciare Beatrice Luzzi, lei furiosa: “Ti picchio a sangue!”/ “Vai a fare in cul*”

Nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023: lui tenta di baciarla, lei…

Rapporti ancora tesi tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023. Nel corso della notte di Halloween, durante la festa organizzata nella Casa, il bidello calabrese ha cercato di riavvicinarsi all’attrice. C’è stato il tentativo di un chiarimento, durante il quale si è però accesa un’altra discussione. Beatrice non è disposta a perdonare le parole forti usate da Giuseppe nei suoi confronti, e a niente è valso il successivo tentativo di lui di ottenere un bacio.

Beatrice Luzzi contro Anita: "Sei la più cattiva, lingua lunga!"/ Scontro a tavola al Grande Fratello: video

Anzi, il gesto di Giuseppe è stato accolto in malo modo da Beatrice, che è arrivata addirittura a mandarlo via prima di essere ‘picchiato’. Una scena che ha avuto luogo nella zona bagno, dove Beatrice era intenta a prepararsi per la notte.

Beatrice Luzzi, sfuriata contro Giuseppe Garibaldi: “Ti picchio a sangue!”

All’avvicinamento di Garibaldi, Beatrice ha perso le staffe, arrivando ad usare contro di lui parole forti: “Quali sono i fatti? Guarda, veramente rischi di essere picchiato a sangue, veramente. – ha tuonato – Portatemi via questo qua perché veramente lo picchio. Pigli gli schiaffi veramente, vai a fare in c***. Te ne vai?” A cercare di placare gli animi, invitando ad evitare l’uso di parolacce, è stato Ciro Petrone, presente nella zona bagno al momento della sfuriata di Beatrice. Gli ani sono dunque ancora tesi tra i due ex, almeno per ora appare impossibile ipotizzare un ritorno di fiamma, nonostante la volontà di Giuseppe.

Ciro Petrone lascia il Grande Fratello 2023?/ "Se mi fanno rimanere devo capire a che..." web furioso

LEGGI ANCHE:

Mughini choc su Angelica al Grande Fratello: "Vestita così sembri una zocc*la"/ Squalificato? Lui si scusa e…

© RIPRODUZIONE RISERVATA