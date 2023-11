Garibaldi, scivoloni su Beatrice al Grande Fratello/ Lei: “Non siamo andati a letto insieme”, è polemica!

Fiume di scivoloni di Giuseppe Garibaldi con Beatrice Luzzi: scoppia la polemica al Grande Fratello 2023

Nuove scintille in diretta al Grande Fratello 2023 tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. Un video riassuntivo con tutti gli scivoloni del concorrente nei confronti di Beatrice, mandato in onda su Canale 5 in diretta da Signorini, mette Giuseppe alle strette, tra domande scomode e accuse. Una frase in particolare fa indignare Luzzi: “A letto con me ci è venuta lei, lei ci è voluta venire!”

Subito dopo la visione del filmato, Beatrice tiene infatti subito a chiarire questa frase: “Non siamo andati a letto insieme.” Si dice dunque palesemente contrariata, anche perché “Ne ha dette tante”.

Critiche per Giuseppe Garibaldi dopo le gaffe con Beatrice

A dirsi d’accordo con lei sono d’altronde anche molti compagni d’avventura, come Ciro Petrone che di Giuseppe dice: “Ne dice tante, io l’altra volta l’ho giustificato dicendo che è ingenuo, che è senza cattiveria e questo lo credo, però è vero che c’è anche un po’ di ignoranza.” Anche Varrese ha dato ragione a Beatrice: “Giuseppe sta dimostrando poca maturità, un contesto più grande di lui. Pecca di superficialità, queste tranvate che sta prendendo le dovrebbe prendere come scuola per crescere e cercare di resettare e ripartire.”

