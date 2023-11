Garibaldi si dichiara a Beatrice Luzzi dopo le accuse: “Ho le farfalle nello stomaco”/ Lei lo gela…

Giuseppe Garibaldi si dichiara a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023: “Mi manca”

È davvero storia chiusa tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? Dopo la serie di scivoloni di cui lui si è reso protagonista nei suoi confronti, Alfonso Signorini tenta, in diretta al Grande Fratello 2023, di fare chiarezza e, se possibile, metterci una pezza. Lo fa chiamando in confessionale Garibaldi, chiedendogli una volta per tutte la verità: “Cosa provi adesso per Beatrice?”

Lei confessa di provare forti sentimenti per l’attrice: “Ogni volta che la vedo ho le farfalle allo stomaco, è vero che mi mancano i momenti che abbiamo vissuto all’inizio con spensieratezza. Io ci tengo tanto a lei. Ho sbagliato anche perché quando tu chiedi tante volte scusa, e quelle scuse non vengono accettate, questo ti porta sempre a pensare a male. A me Beatrice manca, non ho timore a dirlo. Vedo la stessa mancanza nei suoi occhi.”

Beatrice Luzzi, due di picche a Garibaldi: “Non credo lui possa gestire questo dentro o fuori”

Dopo queste dichiarazioni importanti, Signorini chiede a Beatrice di raggiungere Giuseppe e dire la sua. “Indubbiamente c’è una grande complicità tra noi e non sparisce in un attimo, e non c’è neanche bisogno che sparisca. – ammette l’attrice, che però chiude le porte, almeno per ora, a qualsiasi tipo di rapporto sentimentale con lui – Noi viviamo qui 24 ore su 24 e trovare una complicità così non è facile. Io me la vivo ma non rimetto il cuore in mano, ma semplicemente perché non credo che lui possa gestire niente del genere, né qui, né fuori.”

