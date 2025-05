In un periodo in cui le novità sul delitto di Garlasco non si stanno affatto risparmiando – ci torneremo a breve –, a gettare nuovi dubbi sull’intera vicenda ci penserà questa sera la trasmissione Le Iene, che avrebbe scoperto alcune (presunte: è bene precisarlo) importanti novità che sembrano scagionare la figura dell’attuale indagato Andrea Sempio per gettare nuove ombre sulle ormai note “gemelle K”, ovvero le cugine di Chiara Poggi, Paola e Stefania Cappa: il servizio integrale su Garlasco, realizzato dall’inviato del programma Le Iene Alessandro De Giuseppe, si potrà seguire in diretta questa sera – martedì 20 maggio 2025 – a partire dalle ore 21:20 su Italia 1, oppure anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Extra.

Prima di arrivare alle (lo ripetiamo ancora una volta: presunte) novità de Le Iene sul caso del delitto di Garlasco, è bene ricordare che attualmente gli inquirenti si stanno concentrando sulla figura di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi e unico iscritto nel registro degli indagati: le ultimissime indiscrezioni sembrano collocare una sua impronta digitale vicino al corpo della vittima; mentre, al contempo, su segnalazione di un testimone che parlò proprio con il programma di Italia 1, sono stati trovati alcuni oggetti in un canale di scolo a Garlasco che sarebbero stati occultati lì da Stefania Cappa subito dopo l’omicidio.

Le novità de Le Iene sul delitto di Garlasco: quel litigio tra Chiara Poggi e Stefania Cappa il giorno prima dell’omicidio

Nella puntata di questa sera del programma Le Iene si tornerà a parlare proprio di quel testimone, con alcune nuove dichiarazioni che aiutano a comprendere meglio i contorni di quel presunto avvistamento della gemella K dopo il delitto di Garlasco; approfondendo in un secondo momento anche la questione del messaggio inviato da Paola Cappa a un ex amico – Francesco Chiesa Soprani, intervistato dalla trasmissione di Italia 1 – nel quale avrebbe scritto “mi sa che abbiamo incastrato Stasi”.

Le novità scoperte dall’inviato in giacca e cravatta sul delitto di Garlasco, però, non finiscono qui, perché sarà anche mandata in onda la registrazione di una telefonata fatta alla trasmissione dalla madre di Andrea Sempio: temporalmente si colloca prima del momento in cui la notizia dell’iscrizione nel registro degli indagati è stata resa pubblica e sembra essere una sorta di tentativo di discolpare il figlio, raccontando – in particolare – di un litigio scoppiato il giorno prima dell’omicidio tra Chiara Poggi e Stefania Cappa e del fatto che (parole sue) a Garlasco “in pochi credono davvero che Alberto [Stasi] sia l’assassino”; mentre gettò anche discredito sull’avvocato Tizzoni, sostenendo che all’epoca delle prime indagini passò dei documenti riservati dalla procura all’allora difensore del figlio.