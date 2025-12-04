Delitto di Garlasco, anche criminologa Roberta Bruzzone difende Andrea Sempio sui risultati della perizia Albani: "Quel DNA non dice nulla!". Il duro sfogo

All’indomani del deposito della perizia da parte della genetista Denise Albani, è scontro di interpretazioni tra i legali di Andrea Sempio e quelli di Alberto Stasi, come peraltro era prevedibile. Se per la difesa dell’unico condannato per il delitto di Garlasco rappresenta un elemento contro il nuovo indagato, per chi difende quest’ultimo invece non ha alcun valore.

Delitto di Garlasco/ Taccia: “Contro Sempio ad oggi non vi è nulla, le foto una non notizia, Lovati...”

Ma lo ritiene anche la criminologa Roberta Bruzzone, che in un post social ha commentato l’ultima novità che arriva dall’incidente probatorio. Ciò che è stato presentato come una prova solida in realtà non ha alcun valore scientifico per l’esperta.

Bruzzone fa notare che la perizia parla di aplotipo misto, parziale, in singola replica e non consolidato: ciò vuol dire che il profilo genetico ricavato è incompleto, ottenuto una sola volta e non confermato da analisi ripetute; quindi, dal punto di vista forense, è per Bruzzone un elemento molto debole.

Delitto di Garlasco, risultati perizia Dna/ Cataliotti: “Vale zero, ottenuti su un possibile artefatto”

Inoltre, non si può stabilire se il DNA fosse sotto o sopra le unghie, per cui non si può dire se si tratti davvero di DNA “subungueale” (sotto le unghie), né se abbia alcun legame diretto con una colluttazione.

GARLASCO, COSA DICE LA PERIZIA ALBANI

Anche l’origine è indeterminabile: potrebbe provenire da contatto casuale, contatto indiretto, trasferimento secondario, contaminazione… I risultati non sono completi, non sono consolidati e non sono attribuibili a una singola persona, quindi non si può affermare che quel DNA appartenga con certezza a qualcuno in particolare.

Garlasco, fotografa smentisce Sempio su foto davanti villa Poggi/ "Non c'era ressa. Stasi? Non lo vidi"

Infatti, la perita Albani ha concluso con il suo lavoro che esiste una compatibilità statistica tra le tracce Y e l’aplotipo Y di Andrea Sempio. Si deve parlare di forza statistica in merito alla compatibilità, valutata come “moderatamente forte/forte” per una traccia (Y428) e “moderata” per l’altra (Y429).

Ma queste tracce hanno molte criticità che limitano enormemente il loro valore probatorio: infatti Albani ha insistito su ciò che non è possibile dire e, in particolare, sugli aspetti su cui si è soffermata la Bruzzone nella sua analisi. Ma è anche emerso che le analisi del 2014 furono fatte con metodi che non hanno permesso di ottenere risultati ripetibili, cosa che in genetica forense è fondamentale.

Per Albani mancano riferimenti statistici specifici per la popolazione locale (non c’è un database adeguato), ci sono state criticità tecniche nelle analisi del 2014 che hanno compromesso la possibilità di consolidare i risultati; quindi, anche con valori di probabilità “moderati/forti”, i limiti della traccia impediscono conclusioni investigative o giudiziarie dirette.

IL DURO SFOGO DI ROBERTA BRUZZONE

Alla luce di tutto ciò, Bruzzone ha commentato duramente: “Quel DNA non dice nulla. Zero. Nada. Ed è ESATTAMENTE il contrario di ciò che per anni qualcuno ha provato a far credere”.

Per la criminologa, lasciar intendere che sia stata certificata la presenza del DNA subungueale di Sempio non è solo falso, ma frutto di malafede: “È la dimostrazione plastica di chi usa la scienza solo quando torna comoda, e quando non torna comoda la piega come un elastico”.

Ma la scienza, per l’esperta, non è addomesticabile: “Gli scienziati non sono al servizio delle narrazioni, punto. E dopo anni di mistificazioni, manipolazioni e racconti tossici… le scuse non basteranno”.