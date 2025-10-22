Garlasco, la testimonianza esclusiva di Andrea Sempio a Chi l'ha visto?: "Nessun dubbio sullo scontrino, l'ho preso io, dovevano controllare subito i video"

Garlasco, il principale indagato per concorso in omicidio Andrea Sempio, ha rilasciato una intervista in esclusiva a Chi l’ha visto?, nella quale ha ribadito la sua versione dei fatti, soprattutto in merito alla questione dello scontrino, riemersa dopo l’ultima svolta del supertestimone che avrebbe dichiarato che il ticket del parcheggio, che costituisce il suo principale alibi, sarebbe stato consegnato alla famiglia da un’altra persona che era davvero in quel luogo alla stessa ora rimettendo quindi in dubbio tutto.

Secondo le prime anticipazioni del programma, questa ipotesi è stata categoricamente smentita da Sempio, che ha invece voluto sottolineare non solo che quel tagliando era suo, ma anche che gli investigatori avrebbero dovuto controllare i video ripresi dalle telecamere della piazza di Vigevano, chiedendosi perchè la cosa all’epoca non avesse destato sospetti tanto da chiedere quell’elemento solo un anno dopo la morte di Chiara Poggi quando ormai non si poteva più provare senza alcun dubbio la sua presenza lontano dal luogo del delitto.

Andrea Sempio: “Ho chiesto a Lovati se avesse dato i nostri soldi a qualcuno”

Andrea Sempio, intervistato dal programma Chi l’ha visto? sugli ultimi risvolti giudiziari del caso Garlasco, ha voluto anche parlare dell’avvocato Massimo Lovati e dell’ipotesi di corruzione che ha fatto partire una accusa per una presunta somma di denaro ricevuta dalla famiglia, utile a favorire il suo assistito nel procedimento penale.

“Ho chiesto a Lovati se avesse dato i nostri soldi a qualcuno“, ha detto, confermando di aver avuto dubbi sull’operato del legale. In merito a questa seconda indagine, che lo ha investito anche a livello mediatico, Sempio ha affermato poi di sentirsi come “Un soldato in trincea“, cioè in attesa degli eventi e di ciò che può ancora succedere, con uno stato d’animo piuttosto rassegnato come conferma: “Sto aspettando che passi, tutto può capitare, ma poi basta.”