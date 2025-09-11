Il giallo di Garlasco e le parole di Roberto Grittini, avvocato di Flavius Savu, ai microfoni di Darkside, Zona Bianca e Chi l'ha visto

Nella giornata di ieri la notizia del giorno è stata senza dubbio quella dell’arresto di Flavius Savu, il latitante romeno “collegato” all’omicidio di Garlasco di Chiara Poggi. Roberto Grittini, il legale dello stesso ex latitante (che ricordiamo, deve scontare 4 anni di pena) è stato intervistato nelle scorse ore da numerose trasmissioni, a cominciare dal podcast Youtube DarkSide – Storia Segreta d’Italia, a cui ha spiegato: “Dove collochiamo Savu nel 2007 (anno dell’omicidio di Chiara ndr) geograficamente? Non so rispondere perchè io l’ho incontrato per la prima volta nel 2014 quando viene arrestato, io non gliel’ho mai chiesto dove si trovasse nel 2007, nella maniera più assoluta. Non sono mai stato curioso sotto questo aspetto”.

Savu ha sempre detto di essere in possesso di un video che proverebbe gli scandali che avvenivano al Santuario della Bozzola di Vigevano: “Non ho mai visto questo video in possesso di Savu – replica l’avvocato – ne ha sempre vantato il possesso ma non me l’ha mai fatto visionare. Io devo credere sempre a ciò che mi dicono i clienti, qualcuno l’ha messo in dubbio ma so che lui l’aveva anche offerto ad una trasmissione tv di una certa portata, in cambio di soldi, quindi non credo abbia millantato credito. Non mi ha mai descritto cosa vi fosse in questo video, a sommi capi diceva che vi fossero atteggiamenti di carattere sessuale da parte di alcuni prelati”.

Sul fatto che Savu sia stato arrestato il giorno prima di concedere una intervista sui fatti di Garlasco, l’avvocato si domanda: “Arresto in coincidenza con l’intervista? C’è qualcosa di strano, proprio il giorno prima viene arrestato, dopo 7 anni di latitanza, alla vigilia di un importante appuntamento insomma. Ritengo che lui avrebbe detto tutto su Chiara Poggi, il giornalista avrà sicuramente avuto buone rassicurazioni sul contenuto della chiacchierata. Arrestato per non farlo parlare? Questo andrebbe chiesto a chi l’ha fermato, la polizia cantonale e forse anche degli esponenti delle forze dell’ordine italiane, come è giusto che sia.

GARLASCO, LEGALE DI FLAVIUS SAVU: “SE AVRANNO INTERESSE…”

“Il contenuto dell’intervista lo sapevo per sommi capi – ha aggiunto – questo arresto lo vedo come l’esecuzione di un mandato di cattura che stagna sulle scrivanie della procura da tanto tempo, 7 anni, poi le ragioni che abbiano portato ad arrestare Savu proprio in questo momento… ribadisco che andrebbe chiesto a chi lo ha fatto. Dire che l’han fatto per depistare comunque non penso, credo che la procura che sta lavorando con 4 pm di tutto rispetto… il dottor Civardi non penso che voglia depistare qualcuno e penso che la procura abbia già basi solide sul procedimento che è incardinato e sta proseguendo su una strada che corre parallela a questo episodio”.

Savu ha sempre collegato l’omicidio di Garlasco con le Bozzole, e secondo lui Chiara Poggi aveva scoperto qualcosa che non doveva e per questo è stata ammazzata: “Savu in più occasioni ha sostenuto la tesi della Poggi uccisa perchè sapeva qualcosa che accadeva alla Bozzola, ma non sono un opinionista e faccio l’avvocato, io mi aggancio a quello che Savu mi ha raccontato nel corso degli anni e Chiara Poggi in quel momento stava lavorando su alcuni temi che potrebbero essere gli stessi che Savu dice di aver conosciuto, comunque glielo chiederanno i pm di Pavia se saranno interessati a questa vicenda o se hanno interesse a coltivare questa pista. Mi auguro che Savu nel momento in cui verrà sentito dica quello che sa, agevolando le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi”.

GARLASCO, LEGALE DI FLAVIUS SAVU A CHI L’HA VISTO

Parlando con i microfoni di Chi L’ha Visto Roberto Grittini ha aggiunto: “Io ho delle notizie piuttosto frammentarie perchè in questi casi la confederazione elvetica è abbastanza blindata (Savu è stato arrestato vicino a Zurigo, in Svizzera ndr) così come sono blindati tutti i Paesi dove vengono richiesti i mandati di cattura internazionale. Ho saputo del fatto che Savu nella giornata di ieri sia stato tratto in arresto da personale della polizia cantonale elvetica e da quel che ho capito anche da qualche soggetto delle forze dell’ordine italiane. Ora si aprirà una procedura di estradizione dopo di che, se Savu aderisce, nel giro di un mese arriverà in Italia altrimenti sarà un po’ più lunghetta la faccenda”.

Quindi aggiunge: “Non tutti i latitanti vengono arrestati, c’è stato sicuramente un certo impegno ma perchè le forze dell’ordine lo prevedono ed è da codice previsto. Sicuramente è un po’ sospetto questo arresto”. E ancora: “Come fa Savu a sapere quello che succede nel 2007, che avrebbe scoperto Chiara Poggi, se lui non era a Garlasco? Domanda a cui non do risposta, la darà forse Savu se richiesto dalla Procura. Se la procura è interessata sicuramente Savu dovrà mettersi a disposizione e raccontare la sua versione dei fatti e ciò che lui ha conosciuto personalmente nel corso della frequentazione del santuario. Lui ha parlato di riti satanici anche se bisogna capire in quali termini, alcune cose dice di averle viste personalmente”.

Quindi ribadisce: “Quando arriverà in Italia, dovesse essere chiamato a rispondere, sicuramente dovrà rispondere secondo verità e confermerà o meno ciò che ha anticipato su canali non ufficiali istituzionali. Lui non può rifiutarsi di rispondere nella maniera più assoluta se chiamato dalla procura di Pavia, che è interessata a coltivare questa pista. Lui dovrà dire la verità altrimenti incorre nel reato del favoreggiamento”.



GARLASCO, LEGALE DI FLAVIUS SAVU A ZONA BIANCA

Infine le parole a Zona Bianca: “Perchè è stato arrestato? Come sempre accade quando si eseguono mandati di cattura, al momento sono frammentarie le notizie, pare sia stato arrestato in esecuzione della pena per estorsione ai danni di don Vitali e truffa ed estorsione alla curia milanese. Io non ho avuto modo nella maniera più assoluta di parlare con Savu anche perchè gli avvocati italiani non hanno accesso al sistema giudiziario elvetico, è fuori Schengen quindi occorrono delle credenziali particolari”.

Grittini ha confermato la notizia dell’importante intervista su Garlasco: “E’ successo alla vigilia di un importante impegno con un vostro collega per raccontare ciò di cui era a conoscenza rispetto ai fatti sulla morte di Chiara Poggi e ricondotti alle usanze e ai festini particolari alle Bozzole. Io l’ho conosciuto nel 2014 e nel momento in cui è stato interrogato da me Savu ha sostenuto – forse anche confidandosi – che vi fosse un collegamento. Questa ipotesi è stata rafforzata qualche mese fa nel corso di una intervista rilasciata in una trasmissione creando questo trait d’union fra ciò che ha visto alle Bozzole, ciò che accadeva alle Bozzole e l’omicidio di Chiara Poggi, lui ha inquadrato l’omicidio in questo perimetro e penso che oggi avrebbe dovuto raccontarlo a qualche vostro collega”. Dallo studio domandano se collaborerà con le autorità italiane: “Nel momento in cui arriverà in Italia lui verrà incarcerato in una nostra struttura penitenziaria e se l’autorità giudiziaria pavese volesse coltivare questa vicenda con le dichiarazioni fatte precedentemente da Savu non farà altro che sentire Savu come un test puro, a sit, e lui è obbligato a dire la verità”.

Infine, sul contenuto dell’intervista: “Savu aveva qualcosa di serio che potesse asseverare le cose che stava per dire per dare sostanza alle sue dichiarazioni? Io penso che non si sia presentato dal collega perchè è stato arrestato esattamente il giorno prima della data prevista dell’incontro, ora cosa volesse portare sinceramente non lo so. Io sento un po’ di scetticismo su Savu, mi sono sempre chiesto quale fosse il movente per Savu di raccontare queste cose su Chiara, non aveva bisogno di dire ciò che aveva appreso”.