A Mattino 5 le novità sul delitto di Garlasco: il mistero sui soldi della famiglia Sempio e i commenti degli avvocati Lovati e De Rensis

La diretta di oggi di Mattino 5 si è tornata a occupare – per l’ennesima volta – del delitto di Garlasco e della nuova indagine che sta procedendo serrata per capire se Andrea Sempio possa avere una qualche responsabilità nell’omicidio di Chiara Poggi tra analisi che si stanno concentrando sugli indizi originariamente raccolti sulla scena del delitto e – parallelamente – analisi incentrate su nuovi elementi raccolti nell’abitazione della famiglia Sempio.

Al di là dell’indagine tradizionale condotta dalla procura di Pavia e incentrata sulle prove relative al delitto di Garlasco – sulle quali emergono pochi dettagli, visto che le analisi sono attualmente in corso -, l’aspetto attualmente all’attenzione dei media è quello che riguarda la collaterale indagine condotta a Bologna che coinvolgerebbe anche l’ex procuratore Venditti: il fulcro, qui, sarebbero alcuni trasferimenti di denaro difficili da comprendere e che lascerebbero supporre l’esistenza di una possibile collusione delle autorità.

Il mistero delle intercettazioni sull’indagine su Garlasco: le frasi in cui si parla di denaro, omesse dagli inquirenti

Proprio la trasmissione Mattino 5 ha scoperto che tra le tante intercettazioni raccolte dagli inquirenti ce ne sarebbe una che risale al 2017 in cui Andrea e il padre risalgono in auto dove si trova la madre ad attenderli, in cui si sentirebbe quest’ultima chiedere “ma vi ha dato altri soldi?” e Sempio rispondere “ma no, ci ha dato il coso”: uno scambio di battute abbastanza singolare e che diventa ancora più interessante dato che – rivela la trasmissione di Canale 5 – nel brogliaccio viene riportato un punto di domanda e poi la sola frase “parlano della durata del colloquio con l’avvocato“.

Interpellati su questa circostanza, il dottor De Rensis – che assiste Andrea Sempio – si è limitato a precisare che “qualunque persona di buon senso non può trovare una logica razionale alla frase ‘vi ha dato altri soldi’” precisando che “è importantissimo capire in che contesto si inserisce” e che sarebbe “inconcepibile che nei brogliacci venga omessa la frase”; mentre dal conto suo il dottor Lovati – legale di Sempio – sostiene che “io da quell’intercettazione non capisco niente“, ritenendo che gli inquirenti abbiamo “fatto bene a omettere quella frase perché il discorso non è chiaro”.

Il padre di Sempio: “Corruzione dei PM? Non ci sarebbe mai neppure venuto in mente”

Interessante anche la posizione della famiglia Sempio, con il padre di Andrea che – sempre sentito da Mattino 5 – si limita ad auspicare che la verità sul delitto di Garlasco “che è una sola”, ovvero quella che “mio figlio non c’entra niente“: al di là di questo, il padre del nuovo indagato ci tiene a precisare che “tutto questo sta diventano un po’ una persecuzione” e anche se “noi essendo genitori non abbiamo tanto da campare, mio figlio ormai ha la vita rovinata perché avrà sempre questa cosa sulle spalle”.

Interpellato sulle intercettazioni – e in particolare su quella in cui lui stesso dice “il PM è dalla nostra parte” – il padre di Sempio spiega che “questa cosa ci fu riferita da uno dei nostri avvocati come se fosse una loro sensazione”, negando fermamente che “l’abbia detto un PM integro come Venditti” e – soprattutto – che vi sia una possibile corruzione degli inquirenti precisando che “non ci sarebbe mai neppure venuto il mente“; mentre quando parlano di soldi, secondo il padre di Sempio sono sempre riferiti alle cifre che “dovevamo portare agli avvocati”.