A Zona Bianca si è tornati a parlare del delitto di Garlasco: il commento della dottoressa Bocellari alle ultime novità sulle indagini

La diretta di ieri sera della trasmissione Zona Bianca è tornata a occuparsi del delitto di Garlasco e, in particolare, della nuovissima indagine che da diverse settimane occupa stabilmente qualsiasi prima pagina di cronaca e che ora procede in modo serrato verso le conclusioni dell’incidente probatorio che dovrebbe dissipare buona parte dei dubbi rimasti aperti dalle indagini originali, sempre con il timone puntato sulla figura di Andrea Sempio.

Le ultimissime indiscrezioni – che ancora non trovano conferme ufficiali – ci parlano del fatto che dalle primissime analisi svolte in seno a questo incidente sembrano negare la presenza di DNA su quella 60ina di impronte prelevate sulla scena del delitto di Garlasco: un argomento importante perché a lungo si era ipotizzato che tra quelle tante impronte si potesse individuare una traccia di Chiara Poggi e di un altro soggetto che avrebbe potuto portare a un presunto colpevole dell’omicidio.

Ospitata nello studio di Zona Bianca, la legale Giada Bocellari – che nel caso di Garlasco assiste il condannato Stasi – sostiene che “conviene aspettare gli esiti perché quello che è trapelato fino a ora sono solo indiscrezioni sulle prime analisi sulle para adesive e c’è ancora molto da fare. Il focus dell’incidente probatorio – spiega la legale -, comunque, resta il risultato sulle unghie e per il resto speriamo di ottenere più dati possibili per comprendere cos’è successo quella mattina, qualsiasi sia il risultato”.

Entrando poi nel campo delle suggestioni, la trasmissione Zona Bianca è tornata a parlare anche del (falso) ritrovamento degli oggetti compatibili all’arma usata nel delitto di Garlasco nel canale di Tromello: qui la novità è che un muratore – intervistato dalla trasmissione Mediaset – ha spiegato che gli oggetti sarebbero stati trovati da lui e consegnati diversi anni fa e che sarebbero “un attizzatoio, una mazzetta senza la testa e un accetta, ma non erano contenuti in un borsone“.

Su questo argomento – che tirerebbe nel caso di Garlasco anche le gemelle Cappa, secondo un altro supertestimone -, la dottoressa Bocellari si è limitata a dire il muratore “dimostra solo che fino ad adesso, quando si è parlato del canale di Tromello, si è parlato del nulla e questo dovrebbe insegnarci che prima di parlare dovremmo capire cosa ha effettivamente in mano la procura” evitando di dar adito a qualsiasi voce di corridoio.

“Fino ad oggi – ha spiegato la legale del condannato per il delitto di Garlasco – si è parlato del ritrovamento degli oggetti, poi esce questo testimone che dice che li ha consegnati anni fa e che non sappiamo neppure se sia attendibile”, evidenziando che – dal conto suo – “la procura sta facendo un’indagine serie e certamente avrà in mano degli elementi se ritiene necessario portare avanti delle verifiche e iscrivere un soggetto tra gli indagati”.

La dottoressa Bocellari: “Gli errori nella prima indagine su Garlasco furono evidenziati anche in Cassazione”

Soffermandosi, infine, sulle effettive indagini in corso sul delitto di Garlasco, la dottoressa Bocellari ci tiene a ricordare che “tutti gli errori delle prime indagini erano già stati evidenziati e noi riteniamo che la condanna di Stasi non sia stata inflitta ‘oltre ogni ragionevole dubbio’ dato che qui di dubbi ce n’erano tanti”, al punto che “gli elementi che la procura aveva raccolto si sono sgretolati davanti alle perizie in primo grado e poi si è cercato di rimasticare qualcosa estendendo la perizia sulla camminata fino ai primi due gradini”; ricordando anche che “la stessa procura generale in Cassazione chiese l’annullamento della condanna“.

L’indagine in corso, secondo la legale del condannato per Garlasco, “è difficilissima perché è fatta a distanza di 18 anni con tanti elementi che non sono più recuperabili e con una pressione mediatica importante che ultimamente si sta trasformando in un fango inaccettabile sulla famiglia Poggi che non possiamo accettare in nessun caso”, criticando anche la narrazione mediatica che “non si basa sui fatti e sugli atti, con notizie spesso infondate ed è una situazione che mi preoccupa e che credo danneggi le indagini”.