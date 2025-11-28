Delitto di Garlasco, Bocellari (legale Stasi): "Revisione? Aspettiamo conclusione delle indagini. Sempio? Ci sono più indizi contro di lui, ma le prove..."

GARLASCO, IL PUNTO DEL LEGALE DI STASI

Anche se ritiene che vi siano più indizi a carico di Andrea Sempio che del suo cliente Alberto Stasi, l’avvocato Giada Bocellari resta garantista e sostiene che senza prove l’indagato andrebbe assolto. Lo spiega al Corriere della Sera, interpellata sugli ultimi sviluppi della nuova indagine sul delitto di Garlasco, cioè le anticipazioni sui risultati dei test effettuati dalla perita Denise Albani, e che riportano la compatibilità tra il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi e l’amico di suo fratello.

Bocellari, che combatte da anni per scagionare Stasi, non si sbilancia sulla perizia, preferendo aspettare che venga depositata, d’altra parte ritiene che gli esiti del rapporto dell’analisi biostatistica siano “sovrapponibili a quelli della nostra perizia e a quelli della stessa Procura“.

Per i periti dell’indagato non si tratta di un dato consolidato, ma per Bocellari si tratta di un “equivoco“, perché un dato può essere definito consolidato quando è replicabile, ma nella fattispecie si tratta di dati contenuti nella perizia di De Stefano, che fece la replica, ma usando quantitativi diversi di Dna. Quindi, se si parla di dato non consolidato, il motivo lo si deve al fatto che si può esaminare solo uno dei due risultati di De Stefano, “ma non ha con cosa raffrontarli“.

Neppure il legale di Stasi si schiera tra chi idolatra i dati scientifici, perché vanno sempre inseriti nel quadro degli elementi indiziari, ma di sicuro non si può sostenere la tesi che quella traccia sia dovuta a un contatto diretto o mediato. “Sarà la prova logica a stabilire come quel Dna sia finito sulle unghie di due mani“.

SEMPIO E IL GARANTISMO DI BOCELLARI

Ad esempio, per Bocellari bisogna valutare quanto Sempio frequentava la villetta di via Pascoli, inoltre si attendono i risultati della Bpa e la consulenza Cattaneo, per capire se la Procura di Pavia ha raccolto tasselli che disegnano un solo puzzle. Non avendo il quadro d’insieme, Bocellari non può prevedere se ci potrà essere la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, ma tenendo conto di quel poco che è emerso finora, ha maturato la convinzione “che ci siano molti più elementi nei confronti di Sempio di quanti ce ne fossero nei confronti di Stasi“.

L’auspicio di Bocellari è che ci sia un processo solo se il quadro emerso sia “tale da far prevedere una condanna“. Per quanto riguarda le prospettive del suo cliente, Bocellari preferisce aspettare che le indagini vengano chiuse per capire quali sono gli elementi raccolti.

Quindi, se Sempio finirà a processo, si aspetta che sia giusto: “Se non ci sarà la prova, oltre ogni ragionevole dubbio, della sua responsabilità va assolutamente assolto“. Pur ritenendo il suo cliente innocente e vittima di una condanna ingiusta, non vuole che la dimostrazione della sua innocenza passi da un procedimento su un’altra persona privo di prove. “Mandare in carcere un altro innocente non darà giustizia a Chiara“.