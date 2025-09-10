A Ore 14 le novità sul delitto di Garlasco: secondo la dottoressa Bruzzone, i legali di Sempio e Stasi starebbero sbagliano approccio alle indagini

Nella puntata di oggi della trasmissione Ore 14 si è tornati a parlare approfonditamente del delitto di Garlasco, in giornata protagonista dell’ultima tappa del primo incidente probatorio in cui state rianalizzate le prove raccolte nella spazzatura di casa Poggi, già derubricate in un primo momento a elementi inutili per collocare il nuovo indagato – ovvero, ovviamente, Andrea Sempio – nella villetta di Garlasco, ma che sembrano aver dato nuovi (potenzialmente) importanti risultati.

Oltre alla testimonianza della dottoressa Angela Taccia – legale dello stesso Andrea Sempio – che vi abbiamo già raccontato in mattinata in quest’altro articolo, prima dell’inizio dell’incidente sul delitto di Garlasco, Ore 14 ha raccolto anche le parole di Giada Bocellari, da sempre al fianco di Alberto Stasi: secondo la legale, importante in questo momento è capire “cos’ha fatto la procura in questi mesi e cosa farà nei prossimi”, quando sarà chiamata a “una scelta tra l’alternativa di chiedere l’archiviazione o, se ritiene ragionevole una previsione di condanna, chiedere il rinvio a giudizio“.

Non solo, perché la legale del condannato per il delitto di Garlasco ha anche ricordato che allo stato attuale la condanna di Stasi si baserebbe “solamente su asserite prove scientifiche” che potrebbe cadere nel momento in cui – come effettivamente sta accadendo – “mettiamo in discussione le modalità con le quali le analisi sono state fatte”; il tutto precisando che a suo avviso attualmente ci sarebbero già “elementi sufficienti per supportare una richiesta di revisione“, sulla quale – sottolinea la dottoressa Bocellari – prenderanno una decisione solamente “alla fine” delle nuove indagini.

Delitto di Garlasco, Bruzzone: “Sia i legali di Andrea Sempio, sia quelli di Stasi, stanno sbagliando strategia”

Interessante nella diretta di Ore 14 anche la testimonianza della criminologa Roberta Bruzzone che a Milo infante ha spiegato che i difensori di Sempio sulla nuova indagine per il delitto di Garlasco hanno “fatto un errore, anche piuttosto macroscopico“: errore legato al fatto che non abbiano preteso “che anche l’impronta 33 entrasse in questo incidente probatorio” dato che sembra essere una sorta di “carta finale da giocare” per la Procura.

Se l’impronta fosse stata analizzata già in questa fase – spiega Bruzzone -, essendo “priva di sufficienti riscontri delle minuzie per effettuare una comparazione” con eventuali soggetti terzi al delitto di Garlasco, avrebbe impresso una svolta alle indagini in corso certificando l’innocenza di Andrea Sempio; tutto fermo restando che “il materiale sub-unghiale” sul corpo di Chiara Poggi “è troppo irrisorio e ha dato risultati instabili”.

Non solo, perché secondo la dottoressa Bruzzone anche i legali di Stasi starebbero sbagliando strategia visto che la loro “unica possibilità” sarebbe quella “paradossale” di collocare l’ex fidanzato della vittima sulla scena del delitto di Garlasco “alle 13:50 del 13 agosto”: se riuscissero a farlo, spiega, dimorerebbero che “le impronte le abbia lasciate in occasione del ritrovamento” e non dell’omicidio, facendo – di fatto – cadere “l’elemento su cui si concentrano le condanne”, ovvero il racconto reso dallo stesso Stasi.