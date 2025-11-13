Delitto di Garlasco, caos attorno a Lovati: Alfredo Scaccia non è più il portavoce. Avvocato Gallo rivela: "Massimo mi ha chiesto di restare". Cosa succede

Uscito di scena dalla nuova indagine sul delitto di Garlasco dopo la revoca del mandato di Andrea Sempio, l’avvocato Massimo Lovati riesce a tenere i riflettori accesi su di sé. Ieri è stato al centro di un caso legato alla nomina dell’avvocato Alfredo Scaccia come suo portavoce e addetto stampa, una decisione di cui l’avvocato Fabrizio Gallo, che rappresenta Lovati nelle cause per diffamazione, non era a conoscenza, come emerso in diretta TV a Ore 14, tanto da minacciare le dimissioni.

Nelle scorse ore Scaccia, per dimostrare la veridicità dell’incarico ricevuto, ha diffuso un comunicato stampa e fornito allo stand-up comedian Andrea Tosatto, che si sta occupando su YouTube del delitto di Garlasco, le copie del mandato firmato da Lovati e della nota stampa in cui fa riferimento anche a Gallo.

Ora però annuncia di rinunciare al ruolo di portavoce a causa dell’esposizione mediatica negativa. In un videomessaggio, infatti, ha spiegato di aver preso la decisione dopo che alcuni mezzi di informazione hanno tirato in ballo una vicenda che lo vede coinvolto, cioè l’inchiesta della Procura di Roma per corruzione e accesso abusivo a sistemi informatici, aperta a marzo e ancora in corso.

Scaccia precisa di aver formalizzato la sua rinuncia a Lovati, il quale gli avrebbe chiesto di aspettare qualche giorno per “chiarire alcune situazioni personali con altri legali che lo rappresentano”. Il riferimento, non esplicitato, sembra essere a Gallo, che aveva tirato in ballo in una mail diffusa ieri, quella a cui ha allegato la delega a rappresentare Lovati come portavoce e addetto stampa nei rapporti con i media. “Ciò in quanto non riesco, a titolo personale, a gestire le notevoli richieste che mi pervengono quotidianamente”, è riportato nel documento diffuso da Tosatto su YouTube.

IL COMUNICATO DI IERI DI SCACCIA

Il mandato sarebbe stato conferito in data 11 novembre e differisce dall’incarico conferito agli avvocati Fabrizio Gallo e Cristian Alviani solo per la denuncia di diffamazione ricevuta dai colleghi Giarda a Milano. Scaccia, quindi, precisava che i due legali “non hanno avuto, come detto, alcuna autorizzazione a trattare altre vicende oltre quelle relative alla diffamazione”. Alla luce di ciò riportava la dissociazione di Lovati “da qualsivoglia coinvolgimento diretto e indiretto per l’operato di terzi sul punto”. Nello stesso comunicato si cita l’agente Di Carlo, che avrebbe ricevuto un incarico per 18 mesi. Ora però il passo indietro di Scaccia.

LA RIVELAZIONE DI GALLO: “LOVATI VUOLE CHE RESTI”

A rendere ancora più caotica la situazione è l’avvocato Gallo, il quale a Mattino 5 ha smentito le dimissioni e ribadito la sua fiducia nei confronti di Lovati, spiegando che questi lo avrebbe “pregato” di non rinunciare al suo incarico, quindi ha deciso di restare. Poi la frecciatina: “Io non sono il portavoce di nessuno. Io faccio l’avvocato e mi tengo fuori da dinamiche che non mi appartengono”.