I legali di Sempio, Angela Taccia e Liberio Cataliotti, commentano le ultime novità su Garlasco: le nuove foto e il DNA sulle unghie di Chiara Poggi

Durante le dirette di ieri sera delle trasmissioni Ignoto X e Quarta Repubblica si è tornati a parlare – come sempre – del delitto di Garlasco alla luce delle novità emerse nelle ultime giornate tra le indiscrezioni sulla perizia della dottoressa Albani che confermerebbe la comparabilità del DNA sotto alle unghie di Chiara Poggi con quello del nuovo indagato, Andrea Sempio, e le nuove foto spuntate quasi 20 anni dopo il delitto che ritrarrebbero i momenti successivi alla scoperta del corpo di Chiara nella villetta di Garlasco.

Presunte novità che potrebbero rivelarsi piuttosto importanti perché se sul fronte delle foto si nota soprattutto l’arrivo di Sempio nei pressi della villetta di Garlasco, confermando il racconto che ha sempre reso agli inquirenti – ovvero di un primo arrivo in via Pascoli in solitaria e di un ritorno in un secondo momento accompagnato dal padre -; l’eventuale presenza del DNA sotto alle unghie di Chiara potrebbe fornire una carta importante alla mano degli inquirenti, che attualmente sembra basarsi su poco o nulla di concreto.

Garlasco, i legali di Sempio: “Le foto del giorno del delitto vanno a nostro vantaggio perché confermano la sua versione”

Proprio partendo dalle fotografie del giorno del delitto di Garlasco, nella trasmissione di La7 la dottoressa Angela Taccia – legale, assieme a Liberio Cataliotti, del nuovo indagato Andrea Sempio – ha spiegato che dal suo punto di vista “non sembra una notizia”, pur dicendosi “soddisfatta visto che conferma ciò che Sempio ha sempre sostenuto ed è un aspetto che va a favore della veridicità del suo racconto”.

Una tesi ribattuta anche dal dottor Liberio Cataliotti che si è spinto anche a precisare che ora spera che “possa essere riesumata la traccia video dell’arrivo del nostro assistito nella piazza del famoso e vero, verissimo, scontrino” di Vigevano, lanciandosi in un “appello” affinché “qualcuno dia un riscontro a quella versione”: il legale del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, infatti, spiega che “non si tratta di un riscontro necessario perché l’onere di smentirne la veridicità ricade sull’accusa”, ma essendo assolutamente “convinto che la sua versione sia vera” si dice pronto ad accogliere qualsiasi “video su quella giornata”.

Pino Rinaldi, però, ha sollevato anche il dubbio sulle famose telefonata tra la procura che indagava sul delitto di Garlasco e Andrea Sempio nel 2017 che hanno sollevato – almeno, mediaticamente – dubbi sulla presunta corruzione: su questo aspetto, il dottor Cataliotti si è limitato a precisare che si tratta della “semplice quotidianità” perché “gli inquirenti quando deve essere compiuto un atto, fosse anche una notifica, chiede al soggetto la disponibilità a riceverlo”.

Secondo il legale del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, insomma, le telefonate sarebbero semplicemente da ascrivere ai “carabinieri [che] gli avranno chiesto se era disponibile a presentarsi in caserma”; aggiungendo che a suo avviso sarebbe “illogico” pensare che “Sapone abbia delle proposte sospette a Sempio (..) con il suo cellulare privato” e che si sarebbe “stupito se il carabiniere Sapone si fosse ricordato il contenuto delle chiamate essendo un atto assolutamente quotidiano”.

Cataliotti: “Il DNA di Sempio? Inutilizzabile in un processo, è una valutazione puramente statistica”

D’altra parte, il tema del DNA sotto alle unghie della vittima del delitto di Garlasco è stato ampiamente approfondito dallo stesso dottor Cataliotti nella diretta di Quarta Repubblica, partendo dalla precisazione che – a suo avviso – la perizia della dottoressa Albani sarebbe basta su “nulla di nuovo” ma solamente su “elettroferogrammi e dati grezzi che erano già stati conseguiti all’epoca” del delitto di Garlasco, analizzati con strumenti che sono rimasti “sostanzialmente” gli stessi del 2014.

In altre parole, pur a fronte della perizia di Albani, secondo il legale dell’indagato per il delitto di Garlasco “non cambia nulla” ai fini dell’indagine, ascrivendo la presunta compatibilità a un “falso risultato” basato su “un’indagine statistica” del tutto inutile ai fini processuali: a provarlo – spiega Cataliotti – c’è anche solo la sentenza della “Corte di Cassazione che annullò l’assoluzione” di Stasi e – successivamente – confermò la condanna, creando quello che definisce un perfetto “alibi per Andrea Sempio”.