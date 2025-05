DELITTO DI GARLASCO, SI ALLARGANO LE PERQUISIZIONI

Nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco, sono state ordinate alcune perquisizioni dalla procura di Pavia, estese anche alle abitazioni di due amici di Andrea Sempio. Si tratta di Mattia Capra e Roberto Freddi, che l’indagato avrebbe sentito la mattina dell’omicidio di Chiara Poggi. Entrambi frequentavano la casa della vittima in quanto amici del fratello, Marco Poggi. Si tratta, dunque, di un passo in avanti nell’inchiesta che starebbe stringendo il cerchio su Sempio, che dal canto suo si dichiara innocente ed estraneo al delitto.

CHI SONO ROBERTO FREDDI E MATTIA CAPRA E COSA CENTRANO COL DELITTO DI GARLASCO?

I due amici di Andrea Sempio e Marco Poggi non sono indagati. Il motivo della perquisizione è legato proprio a tale amicizia, per la quale frequentavano abitualmente la casa di Chiara Poggi, essendo appunto amici del fratello. In base a quanto ricostruito dal Corriere della Sera, i loro nomi appaiono in una relazione tecnica dei carabinieri del febbraio dell’anno scorso.

Nel documento, i carabinieri indicavano i nominativi di coloro che frequentavano la casa della vittima, nei cui confronti si poteva acquisire materiale biologico. Ma i due amici, che hanno 36 e 37 anni, rientrano in alcuni contatti telefonici che sarebbe intercorsi con Andrea Sempio il giorno del delitto. Per gli inquirenti era importante il particolare che Freddi e Capra di solito si recavano a casa dell’amico Poggi in bici, perché ci sono testimonianze che indicavano la presenza di una bici fuori dalla villetta negli orari compatibili con il delitto di Garlasco.

OMICIDIO CHIARA POGGI, COSA AVEVANO DICHIARATO AI CARABINIERI

Roberto Freddi aveva dichiarato ai carabinieri di essere amico di Marco Poggi sin dalle scuole elementari e di frequentare saltuariamente l’abitazione in particolare nei weekend. In merito a Chiara Poggi, aveva precisato che non si frequentavano per la differenza di età, mentre sulla bici aveva precisato che la utilizzava prima di aver preso la patente di guida nel 2006. Invece, Capra e Marco Poggi si conoscono dai tempi delle medie e perché giocavano nella squadra di calcio locale. Anche loro si frequentavano soprattutto nel weekend. Il Corriere aggiunge che avevano raccontato di essere a Garlasco la mattina del delitto, ma le cellule telefoniche lo escludono, almeno per quanto riguarda l’ora del delitto.

