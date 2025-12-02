Delitto di Garlasco, 48 ore di chiamate "anomale" tra Andrea Sempio, Sapone e legali. Venditti al Tg1: "Corruzione? Accusa ridicola, da me eccesso di zelo"

GARLASCO, QUELLE STRANE TELEFONATE NEL WEEKEND

Quella delle foto che ritraggono Andrea Sempio fuori dalla villa dove si è consumato il delitto di Garlasco non è l’unica novità emersa nelle ultime ore. C’è anche la questione delle 48 ore di chiamate “anomale” che avrebbero alimentato ulteriori dubbi sull’amico del fratello della vittima nella Procura di Brescia, che indaga su un altro aspetto, quello della presunta corruzione per essere archiviato.

A svelare il retroscena è il Corriere della Sera, che rivela una trama di telefonate e messaggi avvenute nell’ultimo weekend di gennaio 2017. Per gli inquirenti sarebbero un altro elemento che potrebbe indicare una “trattativa”. Non c’è solo la questione del volume di contatti, ma anche la tempistica, risalendo a momenti in cui non c’erano notifiche da fare né ragioni procedurali per giustificare un dialogo diretto tra un investigatore e un indagato per omicidio.

Ci sono le telefonate del 21 gennaio, una sequenza serrata di chiamate dal fisso della Procura e dal cellulare privato del luogotenente Silvio Sapone verso Sempio, senza alcuna risposta. Ci sono due contatti dell’avvocato Massimo Lovati e un ultimo tentativo di Sapone, che però non ha saputo spiegare ai pm di Brescia le ragioni di quelle telefonate.

Dal sabato alla domenica pomeriggio, con diverse chiamate tra l’indagato e i suoi legali, ma soprattutto una telefonata di oltre cinque minuti con Sapone, cui segue un altro contatto e anche un messaggio. Neppure gli avvocati Soldani e Lovati hanno saputo spiegare quei contatti.

VENDITTI TORNA A DIFENDERSI IN TV

Ma Venditti, indagato con il padre di Sempio per corruzione, respinge nuovamente i dubbi sul suo operato e l’accusa di aver ricevuto denaro in cambio della richiesta di archiviazione, che definisce «infondata e ridicola». L’ex procuratore di Pavia, al Tg1, non si è sbilanciato riguardo a un possibile accanimento degli inquirenti di Brescia nei suoi confronti, pur avendo le idee chiare: «Bisogna chiederlo a loro. Io mi limito a valutare i fatti, cioè tre perquisizioni nell’arco neanche di un mese: non è una cosa normale».

In merito alla precedente indagine per il delitto di Garlasco, l’ex procuratore ha ricordato che il gip, nel decreto di archiviazione, gli scrisse chiaramente che aveva sbagliato a indagare: «Mi sarei dovuto fermare al rigetto dell’istanza di revisione del gennaio 2017». Quindi ritiene che da parte sua ci sia stato «un eccesso di zelo». Per quanto riguarda gli scenari futuri, Venditti ritiene che ci sarà «uno scontro tra periti», ma comunque questa vicenda si chiuderà con un nulla di fatto.