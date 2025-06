Tra i tanti argomenti relativi al delitto di Garlasco di cui si parlerà questa sera durante la diretta della trasmissione Lo Stato delle Cose, si affronterà anche il tema delle gemelle Cappa, ovvero Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi sotto i riflettori dei media fin dal 2007: su di loro, negli anni, se ne sono dette tantissime, ma di fatto la procura non ha mai mosso alcuna reale indagine nei loro confronti, tanto che ad oggi – quasi 20 anni dopo l’omicidio – non risulta che le gemelle Cappa siano mai state iscritte nel registro degli indagati.

Partendo proprio dal 2007, è bene ricordare che le gemelle Cappa apparvero sui media la prima volta dopo che decisero di deporre un mazzo di fiori sul cancello di casa Poggi, corredato da una foto che le ritraeva in compagnia di Chiara: foto che si scoprì presto essere un maldestro fotomontaggio e che alimentò qualche lieve sospetto sul loro conto; mentre vennero escluse dalle indagini ufficiali perché quell’unica impronta di scarpa trovata sulla scena del delitto era incompatibile con la misura dei loro piedi, unitamente al fatto che in quel periodo una delle due aveva una gamba ingessata e utilizzava delle stampelle per deambulare.

Tutti i dubbi e i sospetti sulle gemelle Cappa: da Muschitta alla madre di Sempio, cosa c’entrano con il delitto di Garlasco

I sospetti sulle gemelle Cappa tornarono in auge dopo la testimonianza di Muschitta, che collocò Stefania nei pressi dell’abitazione dei Poggi in un orario compatibile con quello dell’omicidio, trasportando in bici un oggetto piuttosto ingombrante: sospetti che durarono decisamente poco, perché lo stesso Muschitta ritrattò la testimonianza definendola inventata e non si fece mai più avanti; mentre, nel frattempo, anche le gemelle scomparvero dai riflettori di Garlasco.

Oggi, infine, le gemelle Cappa sono tornate all’attenzione dei media in virtù del racconto del supertestimone del programma Le Iene, che collocò – stando al racconto di un’altra donna che lui stesso aveva sentito – una delle due ragazze nei pressi della casa della loro nonna immediatamente dopo l’omicidio: la ragazza trasportava un borsone pesante che, apparentemente, gettò nel canale che scorre dietro all’abitazione, e il racconto ha destato l’attenzione dopo che gli inquirenti recentemente hanno rinvenuto alcuni oggetti in quello stesso canale.

Infine, altri due elementi aprirebbero a dubbi sulle gemelle Cappa, partendo da quell’amico di Paola – il manager televisivo Francesco Chiesa Soprani, che sostiene di avere alcuni audio potenzialmente utili per le indagini – ed arrivando fino a quell’ex amica di Stefania Cappa che raccontò di un rapporto tra le gemelle e Chiara Poggi tutt’altro che idilliaco, fatto di gelosia e risentimento; peraltro, unito anche alle parole della madre di Andrea Sempio, che ha raccontato di un presunto litigio tra Chiara e una delle gemelle, scoppiato proprio il giorno prima dell’omicidio.