Delitto di Garlasco, genetista Denise Albani ha depositato perizia sul Dna sotto unghie di Chiara Poggi. Bufera Palmegiani: mandò parere alla difesa Stasi

DELITTO DI GARLASCO, DEPOSITATA RELAZIONE ALBANI

Negli ultimi giorni si è a lungo parlato della perizia affidata alla genetista Denise Albani, con qualche anticipazione sui risultati, ma solo oggi l’agente della Polizia scientifica ha depositato la relazione finale. Lo ha fatto a sei mesi dall’apertura dell’incidente probatorio, nell’ambito della nuova indagine sul delitto di Garlasco. Aveva ricevuto dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, il compito di occuparsi degli accertamenti genetico-forensi sul DNA individuato sulle unghie di Chiara Poggi al fine di valutare un’eventuale compatibilità con quello del nuovo indagato, Andrea Sempio.

Albani ha trasmesso nel pomeriggio una mail ai consulenti delle difese di Andrea Sempio e Alberto Stasi, oltre che ai legali della famiglia Poggi, per informarli appunto del deposito della relazione finale, senza notificarla via Pec.

Ora si attende che emerga il contenuto del lavoro svolto da Albani: le indiscrezioni riportano che sarebbe stato confermato il profilo genetico maschile ritrovato undici anni fa sotto le unghie di Chiara Poggi e, quindi, la corrispondenza con la linea paterna della famiglia del nuovo indagato.

Se, sull’esito scientifico, la difesa di Sempio non controbatte, è invece pronta a contestarne l’interpretazione; infatti portano avanti la tesi della “contaminazione”, più precisamente del trasferimento secondario, se non addirittura residui organici presenti sul pavimento della villa dove si è consumato il delitto di Garlasco.

BUFERA SU PALMEGIANI PER PARERE A STASI

A proposito della difesa di Andrea Sempio, le ultime ore sono state turbolente per il criminologo Armando Palmegiani, perché l’ex poliziotto della Scientifica lo scorso giugno ha mandato un parere pro veritate sull’impronta 33 alla difesa di Alberto Stasi. Il diretto interessato si è difeso in tv, e più precisamente a Mattino 5, spiegando che quella relazione non va contro il suo attuale assistito, dicendosi pronto a essere rimosso in caso contrario. Il consulente ha spiegato che in quell’elaborato ribadisce la sua convinzione, cioè che la traccia 33 non sia identificabile, quindi non andava contro nessuno.

Non essendo consulente di nessuno, sentì più volte l’avvocato Giada Bocellari, che assiste Stasi, e l’avvocato Tizzoni, che invece rappresenta la famiglia Poggi; inoltre realizzò una serie di video, pubblicati sul suo canale YouTube. Queste parole, però, non sono bastate a placare le polemiche, quindi Palmegiani è tornato sulla questione tramite le sue pagine social, chiedendo di riportare le informazioni in maniera fedele.

«Nella relazione parlo della forma della traccia 45 (che pure viene da lui analizzata nei video, ndr) e non dico che è riferibile a Stasi o Sempio, dato che, come ho scritto allora all’avvocato che ha avuto la relazione (i primi di giugno), la traccia non è attribuibile avendo massimo dieci punti», ha scritto il criminologo, lamentando il fatto che quest’ultima precisazione non venga riportata.

«E si preferisce anche mettere una mia immagine dove ho una faccia da invasato (dato che l’hanno presa da un video potevano scegliere meglio), forse per screditarmi ancora di più; ovviamente è una mia supposizione». Il suo posto, comunque, non è a rischio, visto che i legali di Sempio hanno confermato la fiducia nei suoi riguardi. Anzi, l’avvocato Angela Taccia ha rivendicato la scelta di Palmegiani, segnalando come anche questa vicenda ne dimostri l’oggettività.