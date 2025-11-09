Delitto di Garlasco, difesa di Andrea Sempio smentisce tesi del “contatto da difesa” ma intanto spunta il giallo della telefonata con Lovati. Era in codice?

GARLASCO, FA DISCUTERE LA TRACCIA SULLE UNGHIE

Non poteva cadere nel vuoto lo scoop di Ore 14 Sera sui frammenti di unghie di Chiara Poggi e sulla traccia di DNA maschile attribuibile all’indagato Andrea Sempio, perché la tesi è che la quantità sia potenzialmente compatibile con l’ipotesi che Chiara Poggi abbia provato a difendersi. I legali dell’indagato contestano questa ricostruzione, così come l’avvocato della famiglia della vittima.

Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, come riportato dalla Provincia Pavese, ricordano che le analisi delle unghie si erano esaurite undici anni fa, con la consulenza effettuata dal genetista De Stefano, che aveva contribuito alla condanna di Alberto Stasi. I due legali, dunque, segnalano che “non esiste alcun reperto ulteriore rispetto a quello già valutato da De Stefano”.

Se ci fosse un campione disponibile, ne sarebbero informati; ma così non è, per cui – ed è la tesi dei difensori di Sempio – ci si può attenere solo alle valutazioni di De Stefano. Dello stesso parere è l’avvocato Gianluigi Tizzoni, il quale ha spiegato che non si può neppure parlare di suggestione, bensì di “invenzione”, perché la traccia MDX5 “non esiste”. Se ci fosse qualche frammento di unghia, sarebbe finito nell’incidente probatorio. “Tutti i reperti furono esauriti nel 2014”, ha ricordato Tizzoni.

LA STRANA TELEFONATA DI LOVATI A SEMPIO

Nel frattempo, spunta un altro giallo: quello di una telefonata tra l’ormai ex legale di Andrea Sempio, l’avvocato Massimo Lovati, e il suo cliente, che si inserisce nella delicata vicenda degli atti coperti dal segreto istruttorio, finiti nella loro disponibilità. Il settimanale Giallo ha riportato una telefonata del 5 febbraio 2017 fatta da Lovati a Sempio, ma da un altro numero di cellulare, quello di una terza persona, una praticante.

Questa telefonata, apparentemente senza senso – perché Lovati si limita a chiedere al suo cliente come stia – sarebbe finita al vaglio degli inquirenti della Procura di Brescia. Quel giorno Sempio non era stato ancora convocato per l’interrogatorio, quindi non poteva sapere che tre giorni dopo la polizia giudiziaria si sarebbe recata nel negozio dove lavorava per notificargli l’avviso di garanzia per il delitto di Garlasco.

Forse Lovati sapeva che Sempio era intercettato e voleva mandargli un messaggio in codice? Giallo ha coinvolto un analista, Emanuele Santandrea, secondo cui il riferimento a una signora che si sarebbe recata nel negozio e la frase “qualcosina si sta muovendo” potrebbero far supporre che l’avvocato volesse tranquillizzare il cliente, se non addirittura informarlo dell’interrogatorio imminente. Non è escluso che, in occasione di quella visita, ci sia stato il presunto scambio di carte.

I DUBBI DEGLI INQUIRENTI DI BRESCIA

L’ipotesi è al vaglio degli inquirenti, insieme alle intercettazioni telefoniche e ambientali e ai documenti sequestrati. Se Lovati avesse voluto parlare con Sempio nei confini del suo mandato, perché contattarlo da un’altra SIM? E come faceva a sapere che il suo cliente era già intercettato, visto che la notifica dell’indagine è arrivata dopo? E ancora: come poteva essere certo di essere riconosciuto, chiamando da una SIM che non aveva mai contattato Sempio?

Ma soprattutto, perché chiamarlo solo per augurargli buona domenica, mostrandosi rinfrancato per l’episodio della visita della misteriosa signora? Sono alcune delle domande sollevate dal settimanale, secondo cui è strano anche che nel decreto di archiviazione del 2017 sia scritto che Sempio non aveva alcun legale, mentre in realtà ne aveva tre (Lovati, Soldani e Grassi). Sono domande, queste, a cui i PM bresciani vorrebbero trovare risposta. E non è da escludere che verranno poste proprio a Lovati.