Delitto di Garlasco, Dna di Andrea Sempio sotto le unghie di Chiara Poggi per "contatto da difesa": lo scoop di Ore 14. Niente contaminazione. E Vitelli...

Potrebbe esserci una nuova possibile svolta investigativa nel caso del delitto di Garlasco, perché Ore 14 Sera ha acceso i riflettori sul Dna trovato sotto l’unghia di Chiara Poggi, che la Procura di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio. Indiscrezioni raccolte dal programma di Milo Infante riportano che sarebbe stato individuato un alto quantitativo di Dna su un dito della mano destra di Chiara Poggi, probabilmente il mignolo.

Si tratterebbe di Dna subungueale, dunque prelevato da sotto l’unghia: ciò suggerisce un contatto diretto, spesso tipico delle situazioni di difesa da aggressione. Di conseguenza, questa ipotesi contraddice quella della difesa del nuovo indagato, che ha sempre contestato tale attribuzione, sostenendo che si tratti di una traccia dovuta a contaminazione.

La trasmissione ha ricostruito anche la gestione del materiale genetico: le unghie della vittima del delitto di Garlasco furono raccolte in due sole provette, una per la mano destra e una per la sinistra.

COSA HA SCOPERTO ORE 14 SERA SUL DNA ATTRIBUITO A SEMPIO

Questa modalità ha reso difficile stabilire con precisione da quale dito provenisse il Dna. Inoltre, si sono verificati problemi di conservazione: per errore o superficialità, una delle unghie – quella del mignolo sinistro – fu smarrita; i test sui campioni, poi, non furono eseguiti immediatamente.

Le prime analisi furono effettuate sette anni dopo il delitto di Garlasco: solo nel 2014 venne eseguito un tampone sulle unghie, rilevando tre frammenti – i più piccoli ma anche i più significativi – di Dna estraneo al corpo di Chiara Poggi, identificato come “MDX5”. Inizialmente ritenuto insignificante dai Ris, perché considerato troppo esiguo, fu accantonato. Ora, però, potrebbe rappresentare la “pistola fumante”, poiché la quantità e il livello di conservazione risulterebbero migliori rispetto a quanto riportato all’epoca.

«Queste unghie, non essendo state sciolte come le altre, hanno rilevato la presenza di un Dna subungueale che, per definizione, si riferisce a un contatto diretto e non può essere giustificato come un trasferimento occasionale né come una contaminazione successiva. In pratica, un Dna che di solito si trasferisce in caso di difesa», spiega il servizio di Ore 14 Sera.

VITELLI “SMONTA” LO SCOOP SUL MANCATO ARRESTO DI SEMPIO

Qualche ora prima, invece, il giudice Stefano Vitelli aveva “smontato” lo scoop di Panorama sul mancato arresto di Andrea Sempio nella precedente indagine, avvenuta venti giorni prima della richiesta dell’allora procuratore Mario Venditti di archiviare il caso. Intervenendo a Ignoto X, Vitelli ha chiarito che quanto riportato dal settimanale è in realtà un falso scoop: «Il riferimento a plurimi indagati e all’ipotesi di custodia cautelare è probabilmente il risultato di un modello standardizzato utilizzato da un magistrato, trasfuso in quel provvedimento senza alcun collegamento con la vicenda Sempio».

Secondo il giudice, dunque, le frasi che avevano destato sospetti sarebbero dovute a un modulo prestampato; inoltre, l’inviato ha precisato che l’ipotesi dell’arresto poi rientrato non è avallata da chi indaga. Vitelli ha anche spiegato che una misura cautelare può essere disposta solo in presenza di gravi indizi di colpevolezza, che non potevano basarsi sulla consulenza della difesa di Alberto Stasi: sarebbe stata necessaria una richiesta della Procura, ma all’epoca non fu nominato alcun consulente, diversamente da quanto accaduto con la nuova indagine.

Il giudice ha aggiunto che, oltre ai gravi indizi, servono anche esigenze cautelari per giustificare l’arresto, come il pericolo attuale di commissione di altri reati, di fuga o di inquinamento delle prove. Tuttavia, a 18 anni di distanza, non è facile – secondo Vitelli – individuare recidiva, inquinamento o pericolo di fuga: «È probabile, visto il tempo trascorso, che un indagato venga processato a piede libero. C’è lo scoglio grosso delle esigenze cautelari da superare», ha concluso, definendolo un “principio di garanzia fondamentale”.