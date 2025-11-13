Delitto di Garlasco, Dna sulle unghie di Chiara Poggi è misto, parziale e non attribuibile: cosa cambia dopo i risultati genetici dell'incidente probatorio

Il DNA trovato sulle unghie di Chiara Poggi è incompleto, misto e non identificativo di una singola persona: questi sarebbero i risultati genetici dell’incidente probatorio affidato dal gip di Pavia al perito della polizia scientifica Denise Albani, stando a indiscrezioni raccolte da LaPresse. A differenza dei consulenti della Procura e di Alberto Stasi, i quali attribuiscono il DNA ad Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi, il perito avrebbe definito quel profilo riconducibile a una linea paterna maschile, ma non sufficiente a risalire a una persona o escluderla.

Neppure le analisi sulle impronte trovate nella villetta – sul sacchetto della spazzatura, su una scatola dei cereali, sulla porta del garage e di ingresso – modificano la ricostruzione del delitto. Dunque, viene restituito di fatto il medesimo risultato del processo d’appello bis a carico dell’unico condannato per l’omicidio di Garlasco.

Il perito Albani ha riletto i tracciati elettroforetici sul profilo che i consulenti della Procura e della difesa ritengono sovrapponibile al campione che venne prelevato a Sempio, concludendo che è aplotipo, misto, parziale e non consolidato. Di conseguenza, anche se può essere ricondotto a una linea paterna maschile, non si può né individuare una singola persona, né escluderla. Inoltre, la sequenza è risultata incompleta e mista, perché c’è quantomeno un altro profilo genetico maschile, però non utilizzabile per attribuzioni.

DELITTO DI GARLASCO, SCONTRO TRA CONSULENTI SU DNA

Albani avrebbe anche concluso che le tre estrazioni, effettuate dal professor Francesco De Stefano undici anni fa nell’ambito del processo d’appello bis, non possono essere né riprodotte né ripetute, in quanto non sono più a disposizione le unghie della vittima, essendo state “sciolte” per l’esame dell’epoca. Le tre estrazioni, inoltre, non sono state omogenee e i loro risultati sono incostanti.

Per quanto riguarda l’ipotesi che possa essere incluso anche il profilo aplotipico di Andrea Sempio, il perito non avrebbe aggiunto per ora valutazioni, che confluiranno in una relazione finale attesa per l’udienza che si terrà il 18 dicembre. Ma anche l’esame delle impronte digitali si è chiuso senza colpi di scena.

Fuori dall’incidente probatorio, invece, l’impronta 33 trovata su una parete delle scale che portano al seminterrato della villetta di via Pascoli è attribuita dalla Procura al nuovo indagato, tesi che non trova concordi i consulenti di difesa e parte civile. Manca, dunque, l’analisi dell’impronta 33, che secondo i pm compatibile con la mano di Sempio; era stata esclusa dall’incidente probatorio, nonostante l’insistenza di Gian Luigi Tizzoni, legale dei Poggi, ma secondo la Provincia Pavese comunque essere disposta una perizia in un eventuale processo.