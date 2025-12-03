Delitto di Garlasco, fotografa che ha realizzato foto davanti villa Poggi che ritraggono Andrea Sempio lo smentisce: "Non c'era ressa. Stasi? Non lo vidi"

GARLASCO, PARLA LA FOTOGRAFA VILLANI

Se la difesa di Andrea Sempio ritiene che le foto che lo ritraggono davanti a casa Poggi confermino la veridicità della versione fornita ai carabinieri, a cui dichiarò di essere passato prima in via Pascoli con il padre, senza fermarsi per la presenza di diverse persone e di un’ambulanza, per poi ritornarci da solo, la fotografa Stefania Villani, che ha realizzato quelle immagini e che, dopo averle ritrovate in un hard disk che riteneva danneggiato irrimediabilmente, le ha mandate alla youtuber Bugalalla, ritiene che invece lo smentiscano su un particolare: quello della ressa davanti alla villa dove si era consumato il delitto di Garlasco.

La fotografa, la cui intervista realizzata da Bugalalla è stata anche trasmessa da Ignoto X, ha ricostruito la genesi di quelle immagini, una versione che ha poi confermato ai carabinieri quando si è presentata per rispondere alla convocazione per l’acquisizione delle foto. La professionista, che all’epoca lavorava come freelance, si presentò in via Pascoli dopo che si diffuse la notizia dell’omicidio.

Quando arrivò trovò solo i carabinieri che entravano e uscivano dall’abitazione. «Quando siamo arrivati, a dire il vero, c’erano solo i carabinieri che entravano e uscivano. Erano le 14.30-15. Poi non so quantificarti…». A tal riguardo, Bugalalla ha fatto notare che Sempio ha dichiarato che a quell’ora c’era già l’ambulanza.

“NESSUNA RESSA DAVANTI CASA POGGI”

Man mano sono arrivate altre persone, come le gemelle Cappa, oltre allo stesso Sempio e, in seguito, ai vigili, ma non c’è mai stata una «moltitudine di persone», come messo a verbale da Sempio. «Non era una ressa, erano per lo più familiari, i vigili che ci hanno fatti spostare sulla strada». Inoltre, Villani ha dichiarato che non vide assolutamente Alberto Stasi.

Bugalalla ha posto un altro interrogativo: se, come ha dichiarato a verbale, non si era reso conto che la tragedia era avvenuta a casa dei Poggi, allora perché ha sentito la necessità di fermarsi per prendere informazioni?

LE RIVELAZIONI DEL MARITO DELLA FOTOGRAFA

Comunque, il marito della fotografa, a Bugalalla, ha spiegato cos’è successo dopo l’uscita delle foto: «Ho cercato l’avvocato Bocellari (legale di Alberto Stasi, ndr) affinché le portasse lei in Procura o ai carabinieri. Lei ci ha detto che non poteva darle lei, visto che le avrebbero chiesto la provenienza. Il pomeriggio sono stato chiamato dai carabinieri, e mi sono stupito perché non avevo dato i miei riferimenti, e ci hanno chiesto di andare per acquisire le foto. Ci hanno fatto le stesse domande che ci hai fatto tu».