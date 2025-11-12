Delitto di Garlasco, avvocato Fabrizio Gallo minaccia dimissioni in diretta a Ore 14: "Non faccio pupazzo in tv!". Cos'è successo con Lovati, il duro sfogo

GARLASCO, PERCHÉ GALLO CONTRO LOVATI: VERSO DIMISSIONI?

Se non sono le indagini, al momento, a regalare colpi di scena clamorosi sul delitto di Garlasco, ci pensano i protagonisti a farlo: come nel caso dell’avvocato Fabrizio Gallo, che ha minacciato di rinunciare al mandato di Massimo Lovati in diretta televisiva, mentre era ospite di Ore 14.

Il caso è esploso quando il conduttore Milo Infante, parlando delle audizioni in corso a Brescia di due ex legali di Andrea Sempio, gli avvocati Soldani e Grassi, ha letto in diretta un comunicato ricevuto da Chi l’ha visto?, secondo cui Lovati sarebbe stato invitato a comparire domani in procura a Brescia, alle ore 16, per essere ascoltato anche lui come persona informata sui fatti in relazione all’inchiesta sulla presunta corruzione che coinvolge l’ex procuratore Mario Venditti e Giuseppe Sempio, padre del nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

La notizia ha spiazzato Gallo, che non era a conoscenza dell’invito a comparire per il suo cliente. Una circostanza non sorprendente, considerando che l’invito potrebbe essere arrivato proprio nelle ultime ore e che, quindi, Lovati potrebbe non aver avuto il tempo di informare il legale cui si è affidato per rappresentarlo.

A far infuriare Gallo, tuttavia, è stato l’aver appreso che la fonte del programma Rai sarebbe il nuovo portavoce del suo cliente, Alfredo Scaccia.

Infatti, leggendo il comunicato di Chi l’ha visto? in diretta, Infante ha precisato che l’informazione proveniva proprio da tale Scaccia. L’avvocato Fabrizio Gallo è apparso visibilmente sorpreso: ha ammesso di non sapere chi fosse quella persona né che ricoprisse il ruolo di portavoce di Massimo Lovati, proponendo di contattare in diretta il suo assistito per avere chiarimenti in merito.

GALLO CHOC: IL DURO SFOGO A ORE 14

Ne è scaturito un siparietto surreale: mentre il conduttore proseguiva l’approfondimento sul delitto di Garlasco, Gallo tentava ripetutamente di contattare Lovati. A un certo punto ha spiegato di non riuscire a parlargli perché il telefono risultava occupato. Ha continuato a provare, poi, al termine della puntata, si è lasciato andare a un durissimo sfogo, minacciando di revocare il proprio incarico.

“Ci ho sempre messo la faccia. Non so se la convocazione sia vera, non ne dubito. Fino a ieri sera non c’era nessun addetto stampa e nessuna convocazione. O mi si chiarisce questa circostanza — perché non vengo a fare il pupazzo in televisione — o sono pronto a togliere il disturbo”, ha dichiarato Gallo.

Inoltre, ha annunciato di voler verificare chi sia Scaccia: “E come si è inserito stanotte, perché mi è arrivato un messaggio che doveva parlarmi Lovati alle 4.30. Volevo almeno un minimo di rispetto per il lavoro che sto facendo e di essere avvertito di questa cosa: il pupazzo non lo faccio”.

Ha poi aggiunto: “Lovati non mi risponde. Se non mi chiariscono la cosa, tolgo il disturbo. Metto la faccia, ma per gente che ne vale la pena. Mi hanno detto che non è una persona… lo verifico, e poi prendo e tolgo il disturbo. Dopo Corona, dopo tanta gente che interviene di notte fingendosi addetto stampa… io non ci voglio stare!”.