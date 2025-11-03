A Storie Italiane le novità sul delitto di Garlasco: è scontro sulla presunta perizia di Garofano sul DNA di Sempio sotto alle unghie di Chiara Poggi

Durante la diretta di oggi, lunedì 3 novembre 2025, della trasmissione Storie Italiane si è tornati a parlare dell’enormemente discusso caso di Garlasco che da diversi mesi a questa parte sta continuando a occupare stabilmente le pagine di cronaca tra (presunti) colpi di scena e continua novità investigative che sembrano aprire più dubbi di quelli che starebbero sciogliendo: oltre all’indagine aperta a carico di Andrea Sempio come ipotetico autore del delitto di Garlasco, procede anche il capitolo dedicato alla presunta corruzione dell’ex PM Mario Venditti.

Delitto di Garlasco, Baldi: "Dna Sempio sulle unghie? Contaminazione"/ "Ma strano non vi sia quello di Stasi"

Proprio su quest’ultimo filone parzialmente collegato a Garlasco, peraltro, in queste ore si sta tenendo l’udienza del riesame sui dispositivi sequestrati all’ex procuratore di Pavia ai sensi della richiesta (la seconda, dopo la prima che aveva portato al dissequestro e una seconda richiesta di sequestro da parte della Procura) di opposizione presentata dal legale dell’indagato; mentre nel frattempo non sono ancora arrivati commenti ufficiali all’iscrizione tra gli indagati del padre di Andrea Sempio, Giuseppe, sempre con l’ipotesi di corruzione durante le prima indagini su Garlasco.

Delitto di Garlasco, Spoto "Sempio? Non ci sono misteri"/ "Venditti non mi fece pressioni su intercettazioni"

Garlasco, lo “scontro” sul DNA di Sempio: la (presunta) perizia di Garofano e la tesi di Baldi

Sul filone principale dell’indagine su Garlasco, invece, le ultime novità sembrano soffermarsi su quella discussa rottura tra Sempio e l’ex legale Lovati con la trasmissione di Rai 1 che ha spiegato che – secondo alcune indiscrezioni – il generale Garofano appurò (su richiesta di Soldani) che il famoso DNA sotto alle unghie della vittima di Garlasco avrebbe dimostrato una “esatta corrispondenza” con il genoma di Sempio: parere che – per ragioni non ancora chiare – non finì agli atti ufficiali; oltre che smentito dallo stesso generale.

Delitto di Garlasco, Gallo "Carte? Lovati non voleva rivelare fonte"/ "Soldani e Grassi chiariscano su soldi"

Proprio questo aspetto (rivela sempre Storie Italiane) sembra essere all’origine dei dissidi tra Sempio – ovvero, ovviamente, il nuovo indagato per il delitto di Garlasco – e il suo ex avvocato Lovati: com’è noto, infatti, quest’ultimo avrebbe sempre fermamente negato la corrispondenza tra i due DNA e fece scalpore la decisione di Garofano di lasciare il suo incarico da consulente; mentre la nuova perita di Sempio – la dottoressa Marina Baldi – propende per una linea più soft, confermando che “potrebbe essere un Y appartenente alla famiglia [Sempio], che non è identificativo e forse legato a una contaminazione“.