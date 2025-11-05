A Ignoto X si torna a parlare di Garlasco: il legale di Savu anticipa alcuni elementi sulla sua verità sull'omicidio di Chiara Poggi

Durante la diretta di ieri della trasmissione “Ignoto X” si è tornati a parlare del delitto di Garlasco, con l’intervento del dottor Roberto Grittini, legale che assiste i rumeni Stefanescu e Savu che da tempo sostengono di essere in possesso di una verità sconvolgente sull’omicidio di Chiara Poggi, collegandola – per vie che non ci sono ancora note – al santuario della Bozzola, finite al centro di un memoriale del nipote (appunto, Stefanescu) e parzialmente anticipate dallo zio nello studio di Chi l’ha visto.

Grittini – parlando proprio della verità dei due rumeni sul delitto di Garlasco – spiega che “Savu ha raccontato al nipote quello di cui era a conoscenza” sull’omicidio, ricordando che “non è un testimone diretto (..) ma un soggetto che dice di essere a conoscenza di alcuni elementi fortemente indizianti per alcuni soggetti“: una versione – ricorda il legale – che “sosteneva già nel 2014” ma che lui stesso ignorò perché “ci trovavamo in un momento del processo in cui si certificava la colpevolezza di Alberto Stasi”.

La versione di Savu sul delitto di Garlasco – sintetizza il legale – è sostanzialmente quella che “vi fosse un collegamento tra la morte di Chiara Poggi e quanto lei avrebbe saputo di ciò che accadeva all’interno (..) del Santuario della Bozzola“; sottintendendo – insomma – “l’estraneità di Stasi rispetto all’omicidio a Garlasco”: una verità – spiega ancora – taciuta per paura “per la sua incolumità e della sua famiglia”.

Nel dibattito sul delitto di Garlasco – sempre relativamente a Stefanescu – si inserisce anche il tema del secondo memoriale nel quale il rumeno riporta la versione del compagno di cella Marchetti, scrivendo che “quando apparve Venditti chiesi [a Marchetti] se lo conosceva, lui disse ‘si, è un cane‘ e quando chiesi ‘in che senso’ mi disse che ‘tutta la procura è marcia [e] li conosco tutti perché mi hanno sempre scroccato di tutto e di più, la legna, il vino, i vari prodotti agricoli e diversi lavori, poi andavamo anche al casinò con il sostituto procuratore Mazza, Scoppetta‘” e altri nomi omessi.

Non solo, perché Stefanescu riporta anche che Marchesi avrebbe riferito che “Sapone sapeva vita, morte e miracoli di tutti i PM da 30 anni” e che “Ciocca fece anche accordo con Venditti, garantendogli protezione in ambito giudiziario in cambio della presidenza del casinò Campione d’Italia che poi diede anche un incarico a una ditta vicina a Ciocca riguardo alla sicurezza sul lavoro”; giungendo alla conclusione che “le redini di tutto era ed è ancora Venditti con i suoi ufficiali e una 50ina di agenti”, definendo il potere dell’ex PM “enorme” al punto che era la sua squadretta a “decidere chi e come indagare in base a chi non si allineava al sistema”.

Grittini: “Per Savu e Stefanescu il delitto di Garlasco va al di là del santuario della Bozzola”

Il memoriale, spiega a Ignoro X il dottor Roberto Grittini – legale di Stefanescu e Savu – “mi è stato consegnato perché venisse veicolato agli organi inquirenti (..) e questo è stato fatto”, sostenendo che pur avendolo consegnato il suo assistito “non mi risulta che sia stato ascoltato dagli inquirenti, così come non è stato sentito Savu riguardo alle sue dichiarazioni (..) sull’omicidio di Chiara Poggi”, ma non ha idea se “Marchetti sia stato sentito”.

La considerazione che ha fatto il legale di Stefanescu è relativa a “quanto sia credibile” il suo assistito, giungendo alla conclusione che “sono tutto fuorché mitomani in cerca di visibilità” ricordando che “quando è stata data a Savu lui se ne stava bello tranquillo nella sua latitanza” e non avrebbe avuto ragioni di “tornare a una ribalta che gli è costata piuttosto cara perché è stato arrestato”.

Secondo Grittini resta, comunque, il fatto che “Savu racconta una versione [su Garlasco] che Lovati non conosceva”, ribadendo che per ora “per rispetto del mio assistito” non ha intenzione di rivelare la sua versione sull’omicidio, limitandosi a dire che “il suo racconto di 4 ore (..) ha scombussolato anche il mio pensiero” su quanto accaduto a Chiara Poggi e precisando che Savu “non circoscrive alla sola Bozzola il suo teorema” allargandolo anche a “nervi che sono extra Bozzola”.