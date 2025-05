La trasmissione Mattino Cinque – in onda tutti i giorni su Canale 5 – ha dedicato una lunga parentesi al delitto di Garlasco e a tutte le numerose novità che stanno emergendo in quest’ultimo periodo dopo che gli inquirenti hanno deciso di riaprire il fascicolo per capire se possa esserci una pista alternativa a quella – consolidata con una condanna definitiva – che da sempre ha puntato su Alberto Stasi: grande indagato in questo nuovo filone sul delitto di Garlasco – ovviamente – è la figura di Andrea Sempio che non è certo nuovo alle indagini ed ora sembra essere al centro dell’attenzione degli inquirenti, anche in virtù di quel misterioso terzo uomo che starebbe riscrivendo l’intera storia.

Nella diretta di Mattino Cinque sono state mandata in onda alcune dichiarazioni dei genitori di Chiara Poggi – che spesso passa in secondo piano tra voci, suggestioni e quant’altro – che dal conto loro ci hanno tenuto a precisare che “Andrea Sempio sicuramente non c’entra niente” dato che “appena conosceva Chiara e quando veniva qui non si incrociavano quasi mai” e tra i due “c’erano troppi anni di differenza”; fermo restando che a loro avviso “non avrebbe avuto ragioni per farle del male“.

Al di là di Andrea Sempio, i genitori di Chiara Poggi si sono detti particolarmente “stanchi perché sono 18 anni ed oggi è ancora peggio” a causa della “pressione mediatica immensa“, criticando anche le indagini che a loro avviso si stanno concentrando sempre e solo “sulla nostra famiglia e sugli amici di nostro figlio, mai sulla compagnia di Alberto o sugli amici di Chiara”; e proprio su Stasi, ci tengono a dirsi infastiditi dalla semilibertà recentemente concessa al responsabile dell’omicidio, ritenendo che “non sia vero che abbia accettato la sua pena” e che “dovrebbe fare tutti i suoi 16 anni“, ovviamente fermo restando che “le leggi sono queste [e] dobbiamo accettarle”.

In tutto questo balletto – in larga parte del tutto mediatico – a destare alcuni dubbi è anche la questione del famoso scontrino del parcheggio di Vigevano e la figura del terzo uomo: quest’ultimo sarebbe un amico della madre di Andrea Sempio e secondo alcune indiscrezioni potrebbe (e gli inquirenti non confermano) aver raccontato di un qualche incontro a Vigevano con la donna che smentirebbe – oltre allo scontrino, di per sé inutile – la versione che da sempre la famiglia di Andrea Sempio ha ripetuto e che attualmente funziona come alibi per ognuno di loro mandando in crisi la credibilità delle loro parole.

Sempre fermo restando che ad aggiungere dubbi sui dubbi, resta anche quella famosa intercettazione tra Andrea Sempio e suo padre nella quale il secondo dice che “quella lì non ne ha detta una giusta” e il figlio gli risponde che “ne abbiamo cannata una perché io ho detto che lo scontrino era stato ritrovato dopo che era già stato sentito, mentre tu hai detto che l’avevamo trovato prima”: parole – è bene precisarlo – che attualmente altro non sono se non suggestive, lasciando intendere che forse potrebbe esserci qualcosa di non detto nelle loro versioni su quella giornata.