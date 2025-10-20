Nuovi misteri nelle indagini sul delitto di Garlasco: i rapporti tra Andrea Sempio e la polizia giudiziaria, negati dagli ex Carabinieri Spoto e Sapone

La trasmissione Mattino 5 oggi si è tornata a occupare del delitto di Garlasco, concentrandosi sul tema della prima indagine a carico di Andrea Sempio che – almeno apparentemente – sarebbe stata condotta con una leggera superficialità: un punto che emerge soprattutto dalla gestione delle intercettazioni effettuate nel 2017 e che – secondo una certa narrativa – lasciano intendere l’esistenza di quelli che lo stesso procurate che indaga oggi su Garlasco definisce “rapporti opachi”; forse – e il condizionale è obbligatorio – avvalorando ipoteticamente l’esistenza della corruzione ipotizzata per l’ex PM Venditti.

Facendo, prima di tutto, un passo indietro nel decreto di perquisizione del 26 settembre la Procura che indaga su Garlasco indica nero su bianco l’esistenza di “rapporti opachi del Sempio con gli Ufficiali Spoto e Sapone (..) che risultano aver intrattenuto con i Sempio (..) dei contatti non relazionati (..) di durata incongrua rispetto all’attività” investigativa: paroloni che significano che Sapone avrebbe contatto Andrea Sempio per ragioni extra-giudiziarie e Spoto che avrebbe effettuato una visita prolungata – circa un’ora e dieci – a casa del nuovo indagato.

Ulteriore prova dell’esistenza di questi contatti c’è anche nelle stesse intercettazioni del 2017 a casa del nuovo indagato per il delitto di Garlasco: dopo la telefonata di Spoto, infatti, Andrea parlando con il suo legale al telefono che “mi ha chiamato un Maresciallo che mi ha detto ‘so che lei aveva già parlato con (..) Sapone‘” dicendogli che a breve sarebbe passato a casa sua “per farle alcune domande”, tanto che chiese se fosse necessaria anche la presenza dello stesso legale durante lo scambio con il Maresciallo.

Garlasco, i “rapporti opachi” tra Sempio e la polizia giudiziaria: cos’è successo con gli ufficiali Spoto e Sapone?

Per vederci chiaro, Mattino 5 ha raggiunto proprio Sapone per chiedergli delle relazioni intrattenute con l’indagato per il delitto di Garlasco: il Maresciallo (ormai in pensione) ha spiegato che “io Sempio l’ho visto due volte, la prima sul luogo di lavoro per capire chi fosse e la seconda in Procura prima dell’interrogatorio”; precisando chiaramente che “rapporti al di fuori dell’attività [investigativa] non ne ho mai avuti, né con lui, né con la famiglia” e sottolineando che “pur avendo vissuto a Garlasco fino al 2004 non sapevo manco chi fossero”.

Una tesi – quella di Sapone – ripetuta anche durante l’interrogatorio reso lo scorso 26 settembre in Procura che indaga su Garlasco, spiegando ai colleghi che “non ho mai parlato con Sempio [nel 2017] e non conosco nessuno della sua famiglia”, ripetendo anche in quell’occasione che “non sapevo neppure chi fossero”; tutto nonostante i tabulati telefonici confermano l’esistenza di almeno sei differenti contatti tra il 21 e il 22 gennaio del 2017.

D’altra parte, durante il suo interrogatorio (sempre reso il 26 settembre) interpellato sui contatti tra Sapone e Sempio, Spoto – riferendosi alla telefonata del 2017 a cui accennavamo prima – ha spiegato di “non sapere” quanto ci sarebbe stato il contatto originale precisando che “se ho detto così è perché Sapone mi aveva riferito di averci parlato, ma non so in quale circostanza”; mente sulle ragioni del contratto tra il collega e l’indagato su Garlasco, ha spiegato che “non mi ha mai spiegato nulla in merito“.