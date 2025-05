L’alibi di Andrea Sempio per la mattina del delitto di Garlasco, quando Chiara Poggi fu assassinata brutalmente nella sua villetta di via Pascoli il 13 agosto 2007, potrebbe cadere sotto i colpi della nuova inchiesta che lo vede indagato (nuovamente) per l’omicidio della 26enne. Gli inquirenti gli contestano il concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi, fidanzato della vittima condannato in via definitiva e ormai prossimo al fine pena, ma quel giorno, secondo il racconto sostenuto da sempre dall’oggi 37enne e dai genitori, sarebbe andato a Vigevano alle 10 per recarsi in una libreria poi trovata chiusa.

Una versione che Andrea Sempio aveva documentato ai carabinieri nel 2008, con l’esibizione dello scontrino di un parcheggio – fine sosta alle 11:18 – che copriva l’orario inizialmente ritenuto finestra temporale dell’omicidio (tra le 10 e le 12, con maggiore “centratura”, secondo i medici legali, sulle 11) e che poi, retrodatata l’ora della morte della giovane al range compreso tra le 9:12 e le 9:35, sostanzialmente lo ricollocava a Garlasco quando Chiara veniva uccisa. Quello scontrino sarebbe stato preventivamente conservato dalla madre, Daniela Ferrari, e oggi torna centrale nell’indagine complice il racconto di un ex vigile del fuoco, un testimone mai sentito prima che potrebbe introdurre un serio problema nel resoconto fornito dalla famiglia Sempio in tutti questi anni.

Delitto di Garlasco, il vigile del fuoco incontrò la madre di Andrea Sempio a Vigevano?

Secondo le indiscrezioni riportate dalla trasmissione Iceberg di Marco Oliva, gli inquirenti starebbero sondando l’ipotesi che, la mattina del delitto di Garlasco, anziché Andrea Sempio a Vigevano si trovasse sua madre. Non si escluderebbe quindi che quello scontrino, il famoso “alibi” del ragazzo, possa essere stato preso dalla donna e non dal figlio e che questi, invece, si trovasse in un luogo diverso da quanto ha dichiarato (sostenuto dal padre e dalla madre) in tutti questi anni.

Ad alimentare i dubbi sul loro racconto ci sarebbero le sit dell’ex vigile del fuoco acquisite nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Stando a quanto riferito dal programma, l’uomo potrebbe aver dichiarato di aver visto la mamma di Sempio quel giorno a Vigevano (essendo lui in servizio nella locale caserma), smontando così la ricostruzione conosciuta finora.

Lo stesso programma televisivo ha raggiunto un parente stretto dell’ex vigile del fuoco e ha raccolto la sua testimonianza sul tenore del rapporto tra lui e la madre di Andrea Sempio, ma non solo: il familiare non esclude che possano essersi visti a Vigevano proprio la mattina del delitto di Garlasco e che abbiano scambiato qualche chiacchiera.

“Si conoscono perché hanno vissuto per 4 o 5 anni vicini, nello stesso paese, quando si vedono si salutano e bon. Non che siano in confidenza o che si frequentassero, però si conoscono da tempo“. Un rapporto di cortesia, secondo la versione del parente dell’ex vigile del fuoco, dovuto soltanto a pregressi buoni rapporti di vicinato. Poche settimane fa, Daniela Ferrari, sentita a sit in caserma a Milano e avvalsasi della facoltà di non rispondere, si sarebbe sentita male proprio quando gli investigatori le hanno fatto il nome della persona in questione. Un malore così forte che l’avrebbe portata a svenire e a restare visibilmente scossa anche nelle ore successive.