L'indagine su Garlasco dev'esse trasmessa a Brescia: a dirlo è l'avvocato di Mario Venditti, l'ex PM di Pavia indagato per corruzione

C’è un nuovo (probabile) colpo di scena nella lunghissima e discussa inchiesta sul delitto di Garlasco condotta dalla procura di Pavia e attualmente incentrata sulla figura di Andrea Sempio in qualità di nuovo indagato: un’inchiesta alla quale se n’è aggiunta, recentemente, una seconda che vede come protagonista l’ex Pubblico Ministero Mario Venditti, condotta dagli inquirenti di Brescia e incentrata sulla presunta corruzione del procuratore che condusse le prime indagini su Garlasco e – soprattutto – su Sempio.

Prima di arrivare alla probabile novità sul fascicolo Garlasco – anticipata ieri dal legale dell’ex procuratore pavese – è utile ricordare che secondo la tesi degli inquirenti Mario Venditti avrebbe ricevuto dalla famiglia Sempio una somma pari a circa 30mila euro in cambio dell’archiviazione della sua posizione: una tesi portata avanti – per quello che ci è dato sapere – sulla base di alcuni appunti trovati a casa della famiglia del nuovo indagato con accuse che (se verificate) sarebbero gravissime; mentre dal conto suo l’ex PM nega qualsiasi accusa.

Il legale di Venditti: “Quella su Garlasco è un’indagine che mette a dure prova la fiducia nel sistema giustizia”

Tornando alle novità, ieri durante un punto stampa il legale dell’ex PM – il dottor Domenico Aiello – ha anticipato a giornalisti che chiederà il trasferimento dell’intero fascicolo su Garlasco alla procura di Brescia: secondo il legale, infatti, sarebbe scorretto considerare il filone Sempio e quello Venditti separati dato che il primo “è il contenitore” del secondo, rendendo le due ipotesi delittuose “connesse” tra loro.

Al di là di questo aspetto meramente tecnico (ma che potrebbe avere profonde ripercussioni sull’indagine su Garlasco, con la nuova procura che potrebbe ritenete l’attuale tesi dei colleghi di Pavia poco solida), il legale di Venditti è tornato ad attaccare il sistema giustizia che starebbe conducendo “un’aggressione ingiustificata” contro il suo assistito, mettendo a repentaglio tutti quei “valori” e quelle “certezze” costruite in anni di duro lavoro, oltre alla sua stessa “dignità” personale.

Si tratta – secondo il legale – peraltro di un precedente “pericoloso” perché se il primo filone su Garlasco aveva già messo a dura prova la “fiducia nel sistema” giustizia da parte della popolazione con illazioni sulla conduzione delle prime indagini, ora si muove “un’indagine della giustizia contro sé stessa”; tutto – come se non bastasse – anteponendo “lo show [mediatico] alla giustizia” in una vera e propria “eresia giuridica”.