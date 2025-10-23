La madre di Sempio ha rotto il silenzio: a Porta a Porta chiede quiete per la sua famiglia, ribadendo l'innocenza del figlio per il delitto di Garlasco

Durante la puntata di ieri della trasmissione “Porta a Porta” condotta da Bruno Vespa, si è tornati a parlare del delitto di Garlasco e dopo un lunghissimo silenzio – non ancora ufficialmente rotto – la madre di Sempio ha voluto scambiare un paio di parole con l’inviato della trasmissione: una (per così dire) intervista utile per ribadire per l’ennesima volta che il figlio non c’entra niente con il delitto di Garlasco e per chiedere un po’ di quiete dopo interi mesi di presenza continuativa da parte dei giornalisti fuori dalla loro abitazione.

Prima di passare alle poche parole pronunciate dalla madre di Sempio, vale la pena ricordare che dopo intere settimane di clamore mediato attualmente attorno alle indagini sul delitto di Garlasco sembra vigere un riserbo assoluto da parte degli inquirenti; mentre un secondo filone di indagine sembra ipotizzare che la famiglia dell’indagato potrebbe aver corrotto l’ex PM di Pavia Mario Venditti, al fine – secondo le ipotesi degli inquirenti – di ottenere l’archiviazione senza reali indagini.

La madre di Sempio: “Mio figlio non ha ammazzato nessuno e non potranno dimostrare il contrario”

Parlando – appunto – con Porta a Porta dopo il suo silenzio stampa e dopo il recente malore che l’ha costretta a un paio di giorni di ricovero, la madre di Sempio ha voluto ribadire a gran voce che “mio figlio non ha fatto assolutamente niente” a Chiara Poggi: una versione che “abbiamo già detto in tutte le salse” e che non cambia neppure a fronte del fatto che “continuano a tirare fuori cose nuove”, sostenendo per la seconda volta che “mio figlio non ha ammazzato nessuno“.

“Adesso – ha spiegato ancora la madre di Sempio – dobbiamo solo aspettare che chiudano queste indagini”, confessando di non capire veramente “perché non sono partiti subito dal DNA che era la cosa più semplice” ma rispondendosi con l’ipotesi che “sapevano che non sarebbe uscito niente“; mentre sull’ipotetica corruzione di Venditti spiega che “siamo una famiglia che mai sarebbe andata a corrompere qualcuno”, chiudendo con la precisazione che “non sto bene perché ho sempre i giornalisti qua davanti“.