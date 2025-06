Il caso di Garlasco torna a far parlare, e stavolta con un’ipotesi che finora era rimasta ai margini delle indagini ufficiali, una pista che verrà raccontata e analizzata questa sera su Rai 1, nel programma “Lo Stato delle Cose” condotto da Massimo Giletti, e che punta ad un contesto che sembrava distante, ma che forse con il delitto di Chiara Poggi potrebbe avere più di un punto in comune: parla del Santuario della Madonna della Bozzola, una struttura religiosa di Garlasco, finita al centro di uno scandalo giudiziario nel 2014 per un ricatto sessuale ai danni dell’allora rettore, don Gregorio Vitali.

La nuova pista prende forma a partire da un memoriale consegnato dal carcere da Cleu Stefanescu, detenuto per omicidio, che afferma di aver saputo dallo zio – uno dei due uomini che avevano ricattato il sacerdote con video compromettenti – che Chiara Poggi avrebbe scoperto qualcosa di troppo su ciò che accadeva in quel contesto e non si tratta di un’ipotesi qualunque, perché nel processo del 2014 emerse un quadro torbido, fatto di festini a luci rosse, video girati di nascosto, denaro e persone insospettabili coinvolte e proprio in quella rete di relazioni e silenzi, secondo alcuni, ci sarebbe finita anche Chiara, forse inconsapevolmente, forse per caso.

A dare peso alla pista c’è anche un dettaglio mai approfondito fino in fondo: Chiara Poggi conservava una chiavetta USB con articoli su casi di abusi nella Chiesa americana – un interesse che potrebbe sembrare casuale, ma che in questo contesto torna a far riflettere – c’entrano qualcosa quelle ricerche con il clima che si respirava in quegli anni intorno al Santuario? Chi frequentava davvero quel luogo, e chi era a conoscenza di ciò che accadeva dietro le porte chiuse? Domande che oggi, tornano con forza a farsi sentire.

Nel 2014 il Tribunale di Pavia condannò due uomini, Flavius Savu e Florin Tanasie, per aver ricattato don Gregorio Vitali con video di incontri sessuali girati di nascosto ma la vicenda venne presto archiviata come caso isolato, anche se il materiale raccolto durante quel procedimento raccontava altro: si parlava di filmati, di denaro, di un sistema di ricatti e di frequentazioni che coinvolgevano anche persone note in città, tra cui, secondo quanto riportato in aula, anche figure istituzionali e legali, nomi che oggi tornano indirettamente nel dibattito sul caso Poggi.

L’avvocato Massimo Lovati, che difende Andrea Sempio ha rilanciato l’ipotesi che il delitto non abbia nulla a che fare né con il suo assistito né con Alberto Stasi, condannato in via definitiva, ma che Chiara possa essere stata uccisa per ciò che sapeva, o per qualcosa che aveva visto o scoperto e non avrebbe dovuto raccontare e proprio quel memoriale, scritto da Stefanescu, potrebbe offrire una nuova chiave di lettura: “Chiara sapeva qualcosa che la metteva in pericolo”, scrive, riferendosi a quanto appreso dallo zio Flavius.

Ora la Procura di Pavia ha annunciato che acquisirà gli atti di quel vecchio processo e, con ogni probabilità, anche il documento scritto in carcere – si cerca di capire se ci siano legami reali, nomi in comune, contatti, o anche solo coincidenze che possano giustificare una riapertura formale di una pista investigativa rimasta finora sullo sfondo – e intanto, si indaga anche su un altro dettaglio: il possibile secondo cellulare di Chiara Poggi, mai trovato, di cui parlarono alcuni suoi ex colleghi a Milano, e che potrebbe contenere contatti, chiamate, messaggi o prove dimenticate.

Stasera, nel programma di Giletti, si proverà a rimettere insieme i pezzi di questa nuova ipotesi, che si muove tra silenzi, retroscena mai chiariti e la sensazione che, forse, non tutto è stato detto e che in quella casa, la mattina del 13 agosto 2007, qualcosa sia accaduto per ragioni diverse da quelle sinora ritenute centrali.