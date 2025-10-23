Il nipote di Savu ha inviato un memoriale a Il Tempo sul delitto di Garlasco: l'ordine di uccidere Chiara partì, secondo il romeno, dalla Bozzola

È il quotidiano Il Tempo a rivelare – in anteprima e in esclusiva – stralci del contenuto del memoriale firmato dal nipote di Flavius Savu sulle sue (per ora presunte) verità sul delitto di Garlasco che alimentano quella suggestiva pista che porta fino al Santuario della Bozzola che fu a lungo al centro di storie su presunti festini hot, prostituzione e pedofilia: una pista che secondo gli inquirenti che indagano su Garlasco sarebbe attualmente prima di “riscontri oggettivi”, ma che potrebbe presto finire a tutti gli effetti sotto alla loro lente.

Prima di procedere al memoriale del nipote, vale la pena ricordare che Flavius Savu è una figura che – a conti fatti – non c’entra direttamente con il delitto di Garlasco: di lui, infatti, si parlò in relazione a un tentativo di estorsione ai danni dei vertici del Santuario che gli costò una condanna a 5 anni di reclusione; mentre fu lui stesso a parlare dell’omicidio, riferendo a Chi l’ha visto di essere in possesso di informazioni “scottanti” sulle ragioni dietro alla morte di Chiara Poggi.

Dichiarazioni rilasciare dallo stesso Savu durante la sua latitanza successiva alla condanna per la tentata estorsione, grazie alla quale gli inquirenti sono riusciti a mettersi sulle sue tracce: individuato in Svizzera, il romeno è stato arrestato e ha accettato l’estradizione in Italia; mentre proprio in questo periodo – dal carcere in cui si trova – verrà interrogato per raccogliere la sua versione sul delitto di Garlasco.

Le rivelazioni del nipote di Savu sul delitto di Garlasco: “Andrea Sempio era noto come ‘il sadico’”

I dettagli del racconto di Savu per ora, insomma, sono incerti ma secondo il suo legale – sentito da diverse trasmissioni – si tratterebbe di una versione credibile e solida, confermata nonostante i tentativi dell’avvocato di far cadere il romeno in contraddizione: l’estrema sintesi – riferita a Sciarelli – è che il delitto di Garlasco sarebbe legato alla scoperta da parte di Chiara Poggi di ciò che avveniva all’interno della Bozzola; tesi peraltro alimentata dall’ex legale di Sempio, il dottor Lovati.

Sulla stessa lunghezza d’onda muove il memoriale del nipote di Savu anticipato dal Tempo in cui spiega che lo zio era “convinto” che il delitto di Garlasco “partì dal Santuario Madonna della Bozzola” dopo la scoperta da parte di Chiara di “qualcosa da non rivelare”: d’altronde, secondo il nipote era già noto dal 2006 il tema degli “scandali a sfondo sessuale” denunciato – spiega nel memoriale – da “Don Cervio” e rimasto del tutto inascoltato.

Non solo, perché il nipote di Savu ha anche ricordato che lo zio “ha riconosciuto da alcune foto” diversi personaggi coinvolti nello scandalo del santuario alle porte di Garlasco, tra i quali “il sadico” identificato nella persona di Andrea Sempio e un sedicente “picchiatore”; ricordando anche che la famiglia Sempio ricevette dal Santuario “una lettera poco carina” e chiudendo con la rivelazione che Savu decise non tornare a Garlasco per la paura di fare “la stessa fine di Chiara Poggi”.