La trasmissione FarWest – in onda come tutti i venerdì a partire dalle ore 21:25 su Rai 3, con la conduzione di Salvo Sottile – questa sera tornerà ad occuparsi ancora una volta del delitto di Garlasco per parlare di tutte le novità sull’inchiesta che da diversi mesi a questa parte rimbalza sempre più frequentemente sulle pagine dei giornali, tra novità vere o presunte, voci di corridoio, opinioni da ogni tipo di esperto (o sedicente tale) e tante – decisamente troppe – indiscrezioni.

Garlasco, legale dei Poggi: "La bici nera è la chiave"/ "Stasi negò di averla ed era piena di DNA di Chiara"

Secondo le anticipazioni, sappiamo che questa sera a FarWest verranno mostrati dei nuovi documenti inediti e le altrettanto inedite testimonianze di Luigi Roberto Pennini e Gennaro Cassese; mentre, di fatto, sulla nuova indagine su Garlasco – recentemente arrivata al giro di boa del primo fondamentale step scientifico – sappiamo solamente che la procura sta indagando sulla posizione di Andrea Sempio come possibile assassino solitario o “in concorso” con altri soggetti.

Delitto di Garlasco, papà di Andrea Sempio: "Credo di avere le cimici in casa"/ "Mia moglie e l'ex pompiere…"

Di fatto, la posizione di Sempio fu già indagata in occasione dei primi processi sul delitto di Garlasco, con la difesa di Alberto Stasi (ad oggi condannato da tutti e tre i gradi di giudizio) che lo collocò sulla scena del delitto per via della presenza di un frammento di DNA maschile trovato sotto alle unghie di Chiara Poggi: all’epoca si disse che si trattava di un trasferimento secondario che nulla aveva a che fare con l’omicidio di Garlasco e la posizione dell’amico del fratello della vittima fu archiviata.

Quel DNA – o meglio, quella consulenza di parte – è stata rispolverata dalla Procura di Pavia che sembra impegnata a rianalizzare nel dettaglio tutte le varie prove già raccolte all’epoca per capire se la ricostruzione definitiva del delitto di Garlasco (che vuole Stasi come unico colpevole) sia effettivamente corretta: Sempio, in tal senso, potrebbe essere solamente il primo passo di qualcosa di più ampio che scopriremo solo nei prossimi mesi.

Delitto di Garlasco, Lovati contro pm Pavia: "Come faccio a fidarmi?"/ "Se trovano Dna Sempio sullo yogurt…"

Le novità sul caso Garlasco: via alle analisi scientifiche, mentre si discute dell’impronta 33 e della macchia di sangue 45

Ad ora di certo sulla nuova indagine su Garlasco c’è solo che nella giornata di ieri – alla presenza della gip Daniela Garlaschelli – i periti della procura hanno ritirato le buste contenenti la prima parte delle prove raccolte sulla scena: si tratterebbe di quelle 58 impronte già analizzate all’epoca, assieme ai tamponi salivari di Chiara Poggi, al famoso tappetino del bagno e ai rifiuti dell’abitazione completamente ignorati all’epoca dell’omicidio; mentre il prossimo passo saranno, appunto, le analisi da parte dei periti che richiederanno sicuramente diverse settimane, forse mesi.

Nel frattempo non sono mancate le indiscrezioni sull’indagine su Garlasco, con l’ormai nota impronta 33 del palmo della mano di un soggetto ignoto trovata vicino al corpo di Chiara Poggi: secondo i difensori di Stasi si tratterebbe dell’impronta di Sempio, ma per ora non ci sono ancora reali certezze in merito; fermo restando che resta certo che quell’impronta non contiene tracce di sangue e che non si esclude che possa contenere del DNA.

Similmente, secondo l’ex poliziotto Armando Palmegiani intervistato da Giallo, un altro potenzialmente importante elemento potrebbe essere la macchia di sangue 45: questa fu trovata poco più in basso rispetto all’impronta 33 ed è senza dubbio di Chiara Poggi; mentre, secondo Palmegiani, potrebbe essere compatibile con “un colpo ‘deciso’, ma non veloce, di un arto intriso di sangue, come se un braccio, muovendosi, avesse proiettato” quella macchia, lasciando intendere che a lasciarla potrebbe essere stato il proprietario dell’impronta 33 con l’obiettivo di ripulirsi il braccio.