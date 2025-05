È un invito alla prudenza, all’attenzione e – forse soprattutto – al garantismo nei confronti del nuovo indagato e di tutte le persone coinvolte e non coinvolte nella nuova indagine su Garlasco, quello rivolto dalla legale di Alberto Stasi – la dottoressa Giada Bocellari, in team assieme al più mediaticamente esposto collega Antonio De Rensis – sulle pagine del Resto del Carlino nel corso di una recente intervista: parole importanti e che suggeriscono di porre soprattutto attenzione a quelle che sono le carte e le mosse ufficiali della Procura che conduce le indagini su Garlasco, ignorando le spesso faziose e fantasiose piste alternative e ipotesi sempre più frequenti sulle pagine di cronaca.

Per la legale di Stasi la cosa più importante è che non si faccia “oggi a Sempio quello che venne già fatto” al suo assistito nel 2007 e che lei stessa subì in primissima persona: in tal senso, secondo la dottoressa Bocellari, tutte le piste alternative altro non sarebbero che “rumore di fondo (…) che crea confusione” e poco aggiunge alla realtà delle indagini, tirando in mezzo pubblicamente persone “non indagate” e gettando “fango su persone estranee” che nulla c’entrano con la morte di Chiara Poggi.

La legale di Alberto Stasi: “Sulle indagini su Garlasco dobbiamo ignorare il rumore di fondo e permettere alla Procura di lavorare”

Un atteggiamento – spiega ancora la legale di Stasi – che non fa altro che alimentare la “macchina del fango” e il “rumore di fondo” che rischia di creare “un danno all’indagine stessa” perché restituisce l’idea che “la Procura non [sappia] dove andare”, quando in realtà “non è così”: gli occhi, a suo avviso, dovrebbero restare puntati “sul DNA e sull’impronta sulle scale”, permettendo agli inquirenti di fare il loro lavoro e di giungere alla “verità con la ‘v’ maiuscola”.

Sull’impronta 33, in ogni caso, la legale che assiste il condannato per l’omicidio di Garlasco ci tiene a chiarire che, se fosse stata distrutta, non si dovrebbe pensare “a un errore o chissà quale macchinazione”, ma solamente al fatto che venne rispettato “l’ordine di distruzione” delle prove “della Corte d’Assise d’Appello” dopo la sentenza di condanna al ‘biondino’; pur dicendosi certa che, dal suo punto di vista, sarebbe “carica di materiale biologico”.