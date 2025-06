Durante la diretta di oggi di Mattino 5 si è tornati a parlare per l’ennesima volta della nuova indagine su Garlasco, con il commento inedito dell’avvocato Massimo Lovati, che in questa indagine assiste il nuovo indagato Andrea Sempio, concentrandosi sull’argomento del santuario della Bozzola, che da poco è tornato alla ribalta dei media: l’idea è che proprio in quel santuario potrebbe nascondersi la (o una delle) verità sul delitto di Garlasco, con la pista che sembra collegare i presunti casi di abusi sui minori alla morte di Chiara Poggi, dato che quest’ultima avrebbe scoperto qualcosa di compromettente su quel luogo avvolto dal mistero.

Delitto di Garlasco, sulla gamba di Chiara Poggi ferita da scarpa col tacco/ C'era una donna con l'assassino?

Partendo proprio dal santuario, è bene ricordare che si tratta di un luogo noto a Garlasco per alcune voci di paese, che vorrebbero che al suo interno si tengano delle vere e proprie messe nere, con lo spettro della pedofilia a fare da sfondo al mistero: nel 2014, l’allora rettore del santuario – don Gregorio – finì al centro di un’inchiesta per un presunto ricatto sessuale che avrebbe subito da due soggetti romeni, con la Procura di Pavia che sarebbe pronta a rivedere quegli atti nella nuova indagine; mentre, secondo il dottor Lovati, Sempio in questo filone sarebbe un capro espiatorio per nascondere i reali assassini di Garlasco, incastrato – a suo avviso – da un sicario esperto.

Garlasco, Chiara Poggi e ricerche sul Santuario della Bozzola/ RicattI al sacerdote e segreti: le indagini

Garlasco, l’avvocato di Sempio: “Impossibile che lui non sia mai stato al santuario della Bozzola”

Proprio a Mattino 5, un testimone qualche giorno fa ha raccontato che vide personalmente, negli anni precedenti al delitto di Garlasco, “Andrea Sempio che aveva i capelli più lunghi, Chiara, le sorelle Cappa e il fratello di Chiara”, ma “Stasi no”, sostenendo anche lui che sia possibile che “[Chiara] abbia scoperto qualcosa e qualcuno l’abbia messa a tacere”; mentre potrebbe essere utile ricordare che, dal canto suo, Sempio in alcune recenti interviste ha sempre negato di averlo visitato o di esserci stato.

Delitto Garlasco, bomba della genetista/ "Forse la procura ha un asso nella manica, ma su Alberto Stasi..."

Sulla presunta presenza di Sempio al santuario, il dottor Lovati ha precisato che “non ho mai affrontato il tema con lui” e che, in ogni caso, anche se ci fosse stato, sarebbe perché “Garlasco è un paese di 9 mila anime e al santuario ci sono stati tutti, ci fanno le bancarelle e le feste”; e, fermo restando che “non c’entra niente che ci sia stato o meno”, ha anche spiegato che il testimone di Canale 5 “è un frequentatore abituale del santuario e non credo abbia ragioni per mentire”.

Massimo Lovati: “Stasi e Sempio pedine di un’organizzazione criminale internazionale”

Sempre nello studio di Canale 5, il dottor Lovati ha spiegato che, all’epoca del delitto di Garlasco, “conoscevo uno dei due romeni, dato che aveva una vita completamente dedicata alle scommesse, andava in cerca di elemosina”, raccontando che “al santuario della Bozzola aveva trovato il modo per ottenere soldi da loro” e che lui era stato incaricato dal rettore del santuario di “redigere delle ricevute per giustificare le uscite a favore del romeno“; spiegando chiaramente che “a me non interessava il perché di quelle ricevute, le facevo e basta perché è il mio lavoro”.

Sui presunti giri loschi all’interno del santuario, il dottor Lovati ha spiegato che “sapevo che lì c’era l’esorcista, questo qua con gli adepti del mercoledì sera, che curava le anoressiche, i tossicodipendenti e gli orfani”, attirando “gente di Garlasco, ma anche di tutta l’Italia, perché don Gregorio era uno carismatico”; chiarendo in ogni caso che “le ricevute erano tutte precedenti” al tema del ricatto a sfondo sessuale e che, in ogni caso, di quello che effettivamente faceva don Gregorio non saprebbe nulla.

Tornando al delitto di Garlasco, il dottor Lovati conferma la sua tesi sul sicario collegato a delle presunte scoperte fatte da Chiara Poggi, invitando la Procura a “guardare cos’è successo nel 2006, con i bambini sbarcati da Lampedusa a Garlasco”, dato che il tema relativo a don Gregorio sarebbe “difficile da ricollocare temporalmente all’omicidio”: dal canto suo, in ogni caso, ritiene che “Stasi sia stata la pedina di un’organizzazione criminale internazionale“, con Sempio che “non c’entra niente” e che sicuramente non sarebbe depositario di “alcune verità” alternative.