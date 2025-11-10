Delitto di Garlasco, l'avvocato Massimo Lovati minacciato: "È meglio che stai zitto". Gallo sporge denuncia e rivela: "Brescia? Arriveranno altri indagati"

Non è più il legale di Andrea Sempio, ma potrebbe avere ancora molto da dire sul delitto di Garlasco l’avvocato Massimo Lovati, che infatti era pronto a parlare con i pm di Brescia, i quali stanno indagando sulla presunta corruzione in relazione all’archiviazione del suo ex cliente. Qualcuno, però, preferirebbe che non parlasse: è questo, almeno, il dubbio che suscita il biglietto trovato dal legale sotto la porta del suo studio.

Si tratta, infatti, di una lettera anonima minatoria, con una croce e una frase in dialetto: «L’è mei che te sta ciu», che tradotto significa: «È meglio che stai zitto». Un chiaro messaggio intimidatorio, denunciato ai carabinieri affinché la vicenda non venga sottovalutata.

A occuparsene è stato l’avvocato Fabrizio Gallo, nominato per le denunce di diffamazione ricevute da Lovati. Questi avrebbe preso con leggerezza la lettera minatoria, ritenendola opera di mitomani; per Gallo, invece, si tratta di una vera intimidazione. Ha quindi deciso di non recarsi in procura a Brescia, come inizialmente previsto, poiché – ha spiegato a Open – ora le priorità sono cambiate e intende capire chi ci sia dietro le minacce.

GARLASCO, MINACCE A LOVATI: SCATTA LA DENUNCIA

Il legale di Lovati ha spiegato che la minaccia è arrivata subito dopo alcune dichiarazioni pubbliche: una coincidenza che ritiene «piuttosto strana». A Mattino Cinque l’avvocato Fabrizio Gallo ha riferito di aver notato un’auto che lo seguiva e di temere per la propria sicurezza, al punto da essere disposto a lasciare il caso. Inoltre, sostiene di avvertire ostilità anche da parte di alcuni colleghi, che lo avrebbero denunciato all’Ordine degli avvocati.

Non ha sospetti precisi sull’autore della lettera, ma ha segnalato una «campagna di fango» contro di lui, iniziata da quando si è occupato del caso. Gallo fa anche riferimento a un giornale che avrebbe diffuso la voce secondo cui sarebbe stato inviato da esponenti della ’ndrangheta per “proteggere” o “controllare” Lovati. Ha negato categoricamente ogni collegamento, annunciando di aver sporto denuncia per diffamazione e spiegando di aver conosciuto Lovati solo durante una trasmissione televisiva: la loro collaborazione, afferma, è nata da lì, senza alcuna dietrologia.

INCHIESTA DI BRESCIA SI ALLARGA?

Nel frattempo, la procura di Brescia sta indagando sull’ex pm Mario Venditti, accusato di corruzione in atti giudiziari, e sul padre di Andrea Sempio. Secondo Gallo, l’inchiesta potrebbe allargarsi e coinvolgere nuovi indagati, tra cui gli ex legali di Sempio, Soldani e Grassi, poiché «hanno detto cose non vere sulla consegna dei soldi ricevuti», oltre a due carabinieri che avrebbero avuto contatti con loro, Giuseppe Spoto e Silvio Sapone. «Ma ovviamente è solo una mia ipotesi», ha precisato.