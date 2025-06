Delitto Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, dopo aver rilasciato varie interviste per ribadire la sua versione in merito all’ultima inchiesta, interviene anche alla trasmissione Le Iene per fare chiarezza sulle prove trovate a carico del suo assistito, in particolare sull’impronta che ha fatto scattare l’accusa di omicidio. Come aveva sottolineato anche in occasione del primo interrogatorio, il legale continua a sostenere l’assoluta innocenza di Sempio, facendo appello soprattutto al fatto che le prove ora usate per l’imputazione, all’epoca della prima indagine furono dichiarate poco attendibili.

Chiara Poggi aveva relazione segreta con un uomo adulto?/ Delitto di Garlasco, a Le Iene nuova testimonianza

Per questo, aveva detto al Corriere della Sera: “Contesto quel confronto del Dna, perchè non è dimostrabile, neanche con le nuove tecniche che quelle tracce appartengano al mio cliente“, aggiungendo che “La perizia attuale non è super partes ma condizionata dal fatto che non c’è stato un contraddittorio“. Lovati, ha anche messo in dubbio più volte la colpevolezza di Stasi, come recentemente ribadito durante il programma Lo Stato delle Cose, durante il quale ha dichiarato che l’omicidio potrebbe essere stato commissionato da qualcuno di potente, legato allo scandalo pedofilia e al traffico di esseri umani che voleva impedire che Chiara parlasse di ciò che aveva scoperto.

Alessia Pifferi, nuovi audio inediti a Le Iene/ "Nuove domande, rivelano un altro lato della personalità"

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio: “Chiederemo archiviazione”

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, ha anticipato che presto potrebbe esserci una svolta clamorosa sul caso riaperto con l’inchiesta, nella quale però al momento l’unico imputato risulta essere il suo assistito. Nel sottolineare che l’analisi delle tracce biologiche alla fine non porterà a nulla perchè era stata dichiarata poco affidabile già all’epoca, ha anche sostenuto la nuova tesi del delitto collegato alla pista del traffico sessuale , abusi su minori e messe nere, che Chiara Poggi avrebbe scoperto.

Omicidio Pierina Paganelli, Bruzzone: "Ci saranno sorprese a processo"/ "Manuela Bianchi? Che coincidenza..."

Una organizzazione che il legale definisce “Di stampo massonico” nella quale sarebbero coinvolti anche personaggi internazionali, che avrebbero deciso di uccidere la ragazza per mettere a tacere eventuali rivelazioni e usato Stasi come pedina per poi incastrarlo sulla scena del crimine. La prossima mossa quindi, come ha anticipato Lovati, sarà quella non solo di spingere su questa ipotesi per approfondire eventuali legami con il caso, ma anche di chiedere l’archiviazione del capo di imputazione perchè un processo verrebbe fatto sulla base di prove “insignificanti”.