Delitto di Garlasco, rivelazioni della mamma di Andrea Sempio a Le Iene: "Lovati corruttibile, Tizzoni ci diede gli atti". Le registrazioni ai pm di Brescia

DELITTO DI GARLASCO, LA MAMMA DI SEMPIO “A RUOTA LIBERA”

Tra gli elementi finiti sul tavolo della Procura di Brescia, che sul delitto di Garlasco ha aperto il filone della corruzione, ci sono anche le dichiarazioni rese dalla madre di Andrea Sempio ad Alessandro De Giuseppe.

La donna non sapeva di essere registrata dall’inviato de Le Iene, che ha poi consegnato il materiale agli inquirenti. Si tratta di una lunga conversazione avvenuta in auto tre anni fa, trasmessa solo in parte dal programma di Italia 1.

Daniela Ferrari, ignara della registrazione, parla a ruota libera: cita Lovati, Tizzoni, il figlio e anche Alberto Stasi. Riguardo a quest’ultimo, ritiene che non sia stato lui a uccidere Chiara Poggi; ma non è l’unica rivelazione sorprendente.

Ad esempio, quando le fu chiesto se il figlio sapesse che Marco Poggi non era a casa, rispose che lo sapeva e che aveva chiamato l’abitazione dei Poggi una settimana prima del delitto, aggiungendo: «Mio figlio è smemorato».

Raccontò inoltre che il figlio vide l’ambulanza davanti alla villetta di via Pascoli e ipotizzò che la sorella dell’amico avesse avuto un malore; eppure non ne fece mai menzione negli interrogatori. In un verbale del 2008 risulta infatti che spiegò di aver saputo da una giornalista del posto che era morta una ragazza, ma di non aver pensato che si trattasse di Chiara Poggi.

LE RIVELAZIONI SU LOVATI E TIZZONI

Un’altra rivelazione riguarda quanto accadde dopo l’interrogatorio del figlio: il capitano Cassese la raggiunse sul posto di lavoro alle 20 per rivolgerle diverse domande riguardanti proprio Andrea. Alla fine la donna firmò un verbale di tre pagine e mezzo, ma, quando la difesa ebbe accesso agli atti, di quel verbale risultava solo un riassunto.

Riguardo al figlio e ai suoi amici, Daniela Ferrari li definisce «ragazzini min*hioni», ma «nel senso di patatoni», precisando che «non erano degli sveglioni». Tuttavia, non risparmia critiche neppure a Lovati e Tizzoni: del primo disse che «lo chiamano il barbonissimo» e che «quello, con due cognacchini, te lo compri», aggiungendo: «Quando beve due cognac ti racconta vita, morte e miracoli di tutti i suoi clienti. Il segreto istruttorio non sa neanche cos’è… il segreto professionale… lui te le dice tutte. È corruttibile».

Su Tizzoni, invece, ricordò un episodio già noto: la visita del legale a casa loro dopo l’intervista del figlio a Quarto Grado. «Ha quasi rimproverato mio figlio», spiegò, sostenendo che non volesse che esprimesse solidarietà nei confronti di Alberto Stasi, forse per paura «di far saltare fuori qualcos’altro… da quello che ho pensato io, eh…». E aggiunse: «Ma lo sai che a Garlasco la casa di Cappa e la casa di Tizzoni sono una dietro l’altra?».

Quanto alle carte ricevute da Lovati prima dell’interrogatorio, la donna fece il nome di Tizzoni all’inviato de Le Iene: «Non so se gliele ha date a pagamento o gratis o che…». In quella stessa occasione, la madre di Sempio spiegò di aver speso 60 mila euro in avvocati, ma, secondo l’ipotesi degli inquirenti bresciani, quei soldi potrebbero non essere serviti solo per la difesa della famiglia.