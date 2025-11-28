Delitto di Garlasco, Palmegiani (consulente Sempio): "Relazione di Albani è solo preliminare. Non ci sono novità reali su Dna sulle unghie di Chiara Poggi"

DELITTO DI GARLASCO, PALMEGIANI MINIMIZZA SU PERIZIA ALBANI

A differenza di quanto indicato nelle ultime ore, non sarebbero emerse novità dall’analisi del Dna individuato sotto le unghie di Chiara Poggi: a intervenire è il criminologo Armando Palmegiani, esperto di scena del crimine e consulente di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco.

Ai microfoni dei Fatti di Nera ha spiegato che il Dna non è una prova forte, non ci sono nuove scoperte, la statistica utilizzata non è molto affidabile e si stanno cercando spiegazioni alternative sulla presenza di quel Dna ritenuto così debole. Infatti, a tal riguardo ha spiegato che i dati restano deboli, parziali e poco affidabili.

In particolare, ha spiegato che la traccia genetica in questione è poca, degradata e il dato è parziale e misto, quindi non attribuibile con certezza a una persona specifica: “Quello che è importante dire è che non ci sono nuove indicazioni, il dato rimane in modo assoluto parziale, misto, degradato, con bassissimo valore della quantità di DNA che era sopra le unghie di Chiara Poggi“. Alla luce di tutto ciò, ritiene che abbia scarso valore probatorio.

“DA ALBANI SOLO DOCUMENTO PRELIMINARE…”

Palmegiani ci tiene a precisare che si sta solo parlando di risultati preliminari, perché la nuova perizia della perita Denise Albani non sono disponibili. “La dottoressa Albani ancora deve fare la relazione, quindi ha dato ai vari consulenti una preliminare per quanto riguarda i dati statistici, biostatistici, quindi non ha assolutamente modificato una situazione che ben conoscevamo. I dati rimangono quelli di allora, quelli che sono stati nel corso del tempo ormai visionati e conosciuti da tutti. Devo precisare che parlo di sopra perché quando venne analizzato sotto era totalmente negativo e questo è un dato di fatto“.

Comunque, quanto emerso in via preliminare non cambia nulla rispetto a ciò che già si sapeva secondo il consulente di Andrea Sempio. Il criminologo ci ha tenuto anche a precisare che il Dna in questione si trovava sopra le unghie di Chiara Poggi, rafforzando l’idea che non ci sia certezza che vi sia stato un contatto violento.

LE CRITICHE ALL’ANALISI BIOSTATISTICA

Palmegiani ha espresso critiche alla all’analisi biostatistica, cioè lo studio che cerca di capire quanto un certo profilo genetico sia raro nella popolazione, perché la banca dati del cromosoma Y usata per questi calcoli in Italia è molto limitata (solo poche migliaia di profili), quindi i risultati statistici possono essere poco affidabili o poco significativi.

Comunque, la relazione completa sarà presentata da Albani il 18 dicembre, giorno che la difesa di Sempio attende serenamente. Nel frattempo, prosegue lo studio della scena del crimine, infatti ha segnalato che loro da tempo stanno studiando in maniera dettagliata foto, oggetti e testimonianze per capire come un Dna così debole e degradato possa essere finito sulle unghie della vittima. Infatti, ritengono che il contatto possa non essere avvenuto durante il delitto, ma accidentalmente o in altre circostanze.