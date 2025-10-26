Delitto Garlasco, dalle anticipazioni sui risultati della nuova perizia l'alibi di Stasi potrebbe essere confermato, spostata in avanti l'ora della morte

Delitto Garlasco, dall’ultima perizia svolta nell’ambito dell’inchiesta, che ha incrociato dati antropometrici, analisi sulle dinamiche e nuovi elementi emersi dall’autopsia di Chiara Poggi potrebbero esserci sufficienti prove per scagionare definitivamente Alberto Stasi.

L’ex fidanzato della vittima, attualmente unico condannato, potrebbe vedere presto confermato il suo alibi con una svolta che riscriverebbe del tutto l’indagine andando a definire una differente dinamica rispetto a quella ipotizzata nella precedente sentenza.

Secondo quanto scoperto dagli accertamenti predisposti e coordinati dalla dottoressa Cristina Cattaneo, ci sarebbero notevoli discrepanze tra la versione ufficiale e quanto scoperto recentemente, soprattutto in merito al tempo che l’assassino avrebbe avuto a disposizione per uccidere, poi lavarsi le mani e infine andare via dalla villetta in bici.

Quei 23 minuti, considerati dall’accusa come verosimilmente sufficienti per compiere l’omicidio, in realtà non sarebbero stati calcolati con metodo scientifico. L’esame condotto infatti ha spostato l’orario del decesso, stabilendo una aggressione durata più a lungo durante la quale Chiara si sarebbe anche difesa.

Nuova perizia Garlasco conferma l’alibi di Stasi, ecco perché…

I nuovi accertamenti sul caso Garlasco, avviati nel corso della nuova perizia medico legale affidata alla professoressa Cristina Cattaneo, proverebbero che l’alibi di Alberto Stasi sarebbe attendibile. Il tempo impiegato effettivamente per compiere il delitto infatti, secondo quanto emerso dalle analisi, non coinciderebbe con quei 23 minuti che l’accusa ha indicato come sufficienti per portare a termine l’uccisione di Chiara e le altre operazioni. Gli elementi a disposizione sono stati esaminati con nuovi strumenti molto più precisi, che hanno di fatto cambiato la ricostruzione di quanto accaduto.

In conclusione, l’ultima ipotesi è che l’omicidio sarebbe avvenuto in più fasi, con una dinamica tale da spostare l’ora della morte della vittima, non più tra le 9.12 e le 9.35 ma più tardi, rendendo così plausibile quanto affermato da Stasi sulla accensione del Pc per lavorare alla tesi proprio alla fine di quel lasso temporale, che renderebbe materialmente impossibile la sua presenza sulla scena del crimine. A supporto di questi dati ci sono poi le prove delle tracce di sangue e reperti rinvenuti sulle pareti che convaliderebbero la tesi dell’estraneità del condannato portando verso una successiva svolta rappresentata dall’eventuale convalida del Dna ignoto rilevato, che potrebbe coincidere con quello di Andrea Sempio.