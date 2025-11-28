Delitto di Garlasco, "plurimi indizi" contro Andrea Sempio per Procura di Pavia. "Ricostruito anche il movente", rivela Corriere. Verso richiesta processo?

DELITTO DI GARLASCO VERSO LA SVOLTA

Il risultato dei test genetici effettuati dalla perita Denise Albani sul Dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi non indica con sicurezza una singola persona, ma una cerchia di persone così stretta da rendere il dato un elemento importante, visto che tra Andrea Sempio, suo padre, gli zii ed eventuali cugini maschi, solo una persona è entrata nella villetta dove si è consumato il delitto di Garlasco, il primo.

D’altra parte, non si tratta della cosiddetta “pistola fumante”, ma secondo il Corriere potrebbe avere valore di prova in un eventuale processo, anche perché per anni si è detto che quel materiale genetico non era utilizzabile. Invece, il lavoro della perita nella nuova inchiesta smentisce quello di Francesco De Stefano, il genetista coinvolto nel processo d’appello.

Il giornale riporta anche un giallo: per la Procura di Pavia e i carabinieri di Milano, all’epoca il perito non fece due repliche identiche, con la stessa quantità, come aveva indicato nella sua relazione. Quindi, variando il quantitativo, era normale che i risultati fossero diversi.

Un’anomalia mai segnalata da De Stefano, anche quando nel 2017 venne sentito dall’allora pm Mario Venditti. Ora la battaglia potrebbe spostarsi su come sia finito il dna di Sempio sulle mani della vittima del delitto di Garlasco.

DALLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO ALL’IPOTESI REVISIONE

La difesa parla di contatto indiretto, una tesi che per gli inquirenti è smentita dal fatto che non siano state trovate tracce dei familiari, che sicuramente ne potevano lasciare di più frequentando di più la casa e, quindi, utilizzandone maggiormente gli oggetti presenti. Manca, ad esempio, la traccia di Alberto Stasi, che era fidanzato di Chiara Poggi e che è stato con lei fino alla tarda serata del giorno prima dell’omicidio.

Gli inquirenti aggiungono questo elemento ad altri che proverebbero la presenza di Sempio sulla scena del crimine: l’impronta 33 sul muro delle scale e la “bufala” dello scontrino di Vigevano. Resta da capire cosa sia emerso dalla Bpa e dalla consulenza Cattaneo.

Il Corriere riporta la convinzione dei magistrati di aver ricostruito anche il movente, infatti parlano di «plurimi indizi contro Sempio», che però si conosceranno in primavera, con la chiusura delle indagini e la richiesta di processo. A quel punto, potrebbero anche trasmettere le carte alla procura generale di Milano per valutare la revisione della condanna di Stasi.

I DUBBI DI GIANLUIGI NUZZI

Più cauto, invece, è Gianluigi Nuzzi, giornalista e conduttore del programma di cronaca nera Quarto Grado, secondo cui le indagini sulla morte di Chiara Poggi e sui presunti casi di corruzione collegati, per i quali l’ex pm Mario Venditti è indagato insieme al papà di Sempio, sono arrivati a “un momento assai delicato“.

Sulle colonne della Stampa ha parlato di un “eventuale processo indiziario“, esprimendo i suoi dubbi sul fatto che possa reggere con quanto raccolto finora, di cui però non si ha conoscenza completa, visto che la Procura di Pavia non ha fatto trapelare nulla su gli aspetti sopracitati.