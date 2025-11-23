Delitto di Garlasco, pg di Brescia Rispoli su Venditti e la nuova indagine: "Nessun accanimento, ma la giustizia non guardia in faccia a nessuno"

GARLASCO E VENDITTI, INTERVIENE IL PG DI BRESCIA

Nessun accanimento, ma la giustizia non deve guardare in faccia a nessuno: è questo il messaggio che la procura generale di Brescia manda all’ex procuratore Mario Venditti, indagato per corruzione e in riferimento al delitto di Garlasco. In riferimento alla nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi e ai sequestri dei dispositivi elettronici dell’ex pm, tutti e tre annullati dal Riesame, Guido Rispoli ha tenuto a precisare che l’obiettivo degli inquirenti è arrivare al risultato investigativo migliore; anche per questo la procura di Brescia vuole «esplorare nella maniera più ampia possibile i telefoni che sono stati sequestrati».

Il procuratore generale di Brescia si è allineato alla posizione dei colleghi, ribadendo l’insufficienza della ricerca per “parole chiave”, visto che un soggetto mediamente intelligente cerca di usare un linguaggio che non sia riconducibile alle azioni che sta eventualmente commettendo. D’altra parte Rispoli, come riferito dall’Ansa riportando le sue parole, riconosce che la questione sia di difficile risoluzione. In ogni caso, si rimette alla Cassazione, che dovrà esprimersi sul ricorso della procura bresciana.

Di sicuro, rivendica il fatto che la giustizia non tema di mettersi in discussione, come dimostra la riapertura di un caso che era stato chiuso con sentenze diventate definitive, ma anche accendendo un faro sui magistrati stessi, quindi «indagando su propri appartenenti senza guardare in faccia a nessuno». Tutto ciò non deve infondere sfiducia, ma proprio il contrario, secondo Rispoli.

SCINTILLE TRA PM E AVVOCATI SU GARLASCO

Le sue parole arrivano in seguito al botta e risposta a distanza tra i colleghi bresciani e l’ex pm, culminato con un confronto tra i procuratori e il legale di Venditti, l’avvocato Domenico Aiello. A tal riguardo, Rispoli ha parlato di «una fisiologica conseguenza» in merito alla nota diffusa sui rapporti tra magistrati e avvocati, chiarendo che l’incontro è stato richiesto da Aiello. In particolare, il procuratore generale di Brescia ha fatto riferimento alla nota con cui c’è stato un richiamo al Codice deontologico forense per i «pericolosi attacchi sopra le righe».

Come precisato dal Giornale di Brescia, per Rispoli il dibattito sui processi va affrontato nei luoghi deputati a ciò, le aule di giustizia, non in tv o tramite i media; per questo ha espresso l’auspicio che intervenga non solo l’avvocatura associata, ma pure il legislatore.

AUDIZIONI E PERQUISIZIONI

Nelle scorse ore, gli inquirenti di Brescia hanno intanto restituito i dispositivi sequestrati a Venditti, mentre si attende il verdetto della Cassazione. Inoltre, è stata sentita come persona informata sui fatti Giulia Pezzino, ex pm di Pavia, che firmò l’istanza di archiviazione per Andrea Sempio insieme a Venditti. L’ex pm, che nel febbraio scorso si è dimessa dalla magistratura, è stata sentita però anche in relazione alla nuova indagine sul delitto di Garlasco, ma i verbali della sua audizione sono stati secretati, per cui non sono disponibili i contenuti.

Si lavora su più fronti, dunque, infatti è stata perquisita anche una casa di Silvio Sapone, che è stato capo della polizia giudiziaria a Pavia. Secondo quanto riferito dal Fatto Quotidiano, sarebbe stata controllata una cassaforte, ma non è chiaro il motivo dell’intervento, sebbene l’ipotesi è che vi sia una correlazione con l’indagine di Brescia per corruzione.