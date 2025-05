Sono ore potenzialmente decisive nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, attività complessa che vede nuovamente Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi in concorso con ignoti o con lo stesso Alberto Stasi (fidanzato della vittima condannato in via definitiva nel 2015). 18 anni dopo i fatti, una soffiata ha portato i carabinieri di Milano a condurre ben 4 perquisizioni simultanee in altrettante abitazioni: dall’alba di questa mattina, infatti, i militari sono al lavoro nelle pertinenze dell’indagato, dei genitori e di due amici stretti che frequentavano, come lui, casa Poggi per via del legame con il fratello della 26enne, Marco.

Sarebbero stati sequestrati dispositivi come computer e telefonini, ma il dato più eclatante è l’attenzione riservata su un tratto del canale che attraversa Tromello (località a circa 5 chilometri da Garlasco) che, secondo le ultime indiscrezioni, il supertestimone scovato da Le Iene avrebbe indicato quale luogo del presunto occultamento dell’arma del delitto.

L’uomo, il cui racconto è stato sottoposto a segreto dagli inquirenti (tanto che la messa in onda del servizio televisivo integrale è stata “congelata”), avrebbe dichiarato di aver visto una giovane gettare un pesante attrezzo da camino in quel corso d’acqua. L’identità e l’oggetto – un verosimile attizzatoio – coinciderebbero con quanto descritto dettagliatamente (e poi clamorosamente ritrattato) da uno dei testimoni della prima ora, Marco Muschitta.

Se venissero trovati riscontri, il caso potrebbe registrare una svolta senza precedenti. Il primo step è quello delle operazioni di pulizia e dragaggio del canale affidati ai Vigili del fuoco. Mentre tra Garlasco e dintorni si consuma un nuovo atto di questa incredibile odissea investigativa, arriva la reazione della famiglia di Chiara Poggi.

Secondo una teoria, l’arma del delitto di Garlasco mai ritrovata potrebbe corrispondere a un attizzatoio e potrebbe trattarsi di un attrezzo da camino mancante da casa dei Poggi. Una ipotesi che oggi torna prepotentemente alla ribalta con le recenti evoluzioni dell’inchiesta e le ricerche in corso a Tromello, a pochi chilometri dalla scena del crimine.

A smontarla sono ancora una volta i genitori della vittima, Rita Preda e Giuseppe Poggi, che fanno sapere come “tutti gli attrezzi” siano ancora nell’abitazione e non ne manchino affatto all’appello dall’epoca dei fatti, cioè da quella mattina del 13 agosto 2007 in cui la loro figlia 26enne fu brutalmente uccisa.

In merito alle attività condotte oggi dai Carabinieri e dai Vigili del fuoco relativamente alla ricerca dell’arma, secondo alcune indiscrezioni l’attenzione investigativa sarebbe rivolta principalmente a un tratto del canale che percorre Tromello non lontano dall’abitazione della nonna delle gemelle Cappa, Paola e Stefania, cugine di Chiara Poggi.