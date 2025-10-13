A Storie Italiane le novità sul delitto di Garlasco: nelle indagini su Sempio spunta un misterioso uomo che potrebbe sapere qualcosa sulla corruzione

Nella diretta odierna di Storie Italiane si è tornati – per l’ennesima volta – a parlare del delitto di Garlasco e dell’indagine aperta a carico di Andrea Sempio che di settimana in settimana sembra riservare sempre più colpi di scena che – in alcuni casi – sembrano poco coerenti con l’obbiettivo ultimo dell’inchiesta che dovrebbe essere scoprire chi è il responsabile dell’omicidio di Chiara Poggi e – soprattutto – se sia qualcuno differente da Alberto Stasi, attualmente condannato per il delitto.

L’ultimissima (presunta) novità sulla morte di Chiara Poggi sembra relativa a un misterioso uomo chiamato Maurizio che è finito al centro – lo scorso 26 settembre – dell’interrogatorio sui soldi usciti dai conti della famiglia Sempio: soldi che secondo una nuova inchieste collaterale (ma collegata alla principale) alla figura di Andrea sarebbero stati consegnati all’ex PM Mario Venditti per “comprare” l’innocenza del nuovo indagato in occasione della primissima inchiesta a suo carico.

Resta, nel frattempo, il più ampio mistero dedicato alle intercettazioni alla famiglia Sempio e alla trascrizione che secondo alcune recenti ricostruzioni giornalistiche sarebbe – per così dire – lacunosa e priva di alcuni importanti dettagli che avrebbero potuto (e dovuto) portare a un allargamento delle indagini originali: l’idea – sempre giornalistica – è che la trascrizione scorretta sarebbe servita proprio per coprire l’eventuale collusione dei procuratori.

Garlasco, spunta un nuovo uomo: chi è Maurizio e cosa c’entra con l’indagine su Andrea Sempio

A spiegare la genesi di Maurizio è la giornalista Rita Cavallaro che a Storie Italiane spiega che “è un uomo che la mamma di Andrea il 10 febbraio, poche ore prima di quell’interrogatorio che secondo gli inquirenti fu fatto con le domande conosciute in anticipo, incontrò” e tirato in mezzo all’inchiesta perché “nell’interrogatorio del 26 settembre in cui fu chiesto alla famiglia Sempio di quei soldi pagati in nero (..), domandarono sia al padre che alla madre chi è Maurizio“.

La famiglia Sempio – spiega ancora Parsi – “non seppe rispondere“, ma la ragione per cui l’uomo sarebbe interessante è legata al fatto che in una delle tante intercettazioni effettuate durante la prima indagine “la madre (..) disse che ‘oggi Maurizio ha chiesto perché non abbiamo preso Tizzoni come avvocato‘”: insomma, un mistero nel mistero e che in qualche modo – ma si tratta di una tesi tutta da verificare – potrebbe avere qualcosa a che fare con la presunta corruzione dell’ex PM Venditti.