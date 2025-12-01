Le novità sul delitto di Garlasco: spuntano delle nuove foto sul giorno del delitto e alcune indiscrezioni sul DNA sulle unghie di Chiara Poggi

Proseguono le novità sulla lunghissima indagine per il delitto di Garlasco che recentemente è stata aperta dalla Procura di Pavia a carico di Andrea Sempio, l’ormai noto ex amico del fratello della vittima che fu già indagato – secondo alcuni, in modo piuttosto labile – nel 2017 ottenendo un’archiviazione per la completa assenza di concrete prove a suo carico: prove che, invece, in questa nuova indagine sul delitto di Garlasco sembrano emergere in gran numero, tanto che potrebbe essere prossimo un rinvio a giudizio.

Procedendo per ordine, infatti, secondo le ultimissime indiscrezioni sull’indagine su Garlasco, il famoso DNA sulle unghie di Chiara Poggi presenterebbe, per quanto “misto e parziale”, una traccia chiara della linea paterna della famiglia Sempio: a dirlo sarebbe la consulenza (non ancora resa pubblica, ovviamente) della dottoressa Albani; lasciando intendere che il solo Andrea potrebbe aver lasciato – in modi non ancora chiariti – quella traccia, essendo l’unico della famiglia Sempio a frequentare casa Poggi.

Le novità su Garlasco, Lovati: “Sul DNA non è emerso nulla di diverso rispetto al 2017 e il risultato sarà identico”

Nel frattempo, sono emerge anche delle nuove foto sul giorno del delitto di Garlasco nelle quali si vede lo stesso Andrea Sempio sulla scena del crimine poco dopo la scoperta del corpo di Chiara Poggi da parte dell’ex fidanzato Alberto Stasi, impegnato a parlare con quello che sembra essere suo padre e con la madre delle cugine Cappa: foto che sembrano provare che in quel momento – a differenza di quanto si è detto – non c’era alcuna calca in via Pascoli; ma che di fatto avvalorerebbero il racconto da sempre reso dal nuovo indagato sui suoi movimenti di quella mattina.

Nella diretta di Mattino 5 odierna è intervenuto anche il dottor Massimo Lovati – ex legale di Sempio – che ha spiegato che ritiene probabile “la richiesta di rinvio a giudizio” per la nuova indagine sul delitto di Garlasco, fermo restando che “non condurrà a un processo perché in udienza preliminare la richiesta verrà bloccata con un proscioglimento“; mentre sul tema della presunta novità sulla compatibilità del DNA trovato sulle unghie della studentessa di Garlasco si limita a dire che si tratta “di un’operazione di puro terrorismo“.

“Non c’è nulla di nuovo – prosegue Lovati, parlando del DNA sul delitto di Garlasco -, perché già nel 2017 il consulente della famiglia Stasi, Linarello, aveva profilato l’aplotipo Y riferibile alla famiglia Sempio”, fermo restando che ad avviso di Lovati “non si potrà raggiungere nessun risultato“, definendo la consulenza della dottoressa Albanese “l’ultimo addobbo sull’albero natalizio” e invitando chiunque ad aspettare il “5 di dicembre” per verificare che “avrò avuto ancora una volta ragione”.