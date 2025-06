La primissima puntata della trasmissione “Ore 14 Sera” – che inizierà alle 21:20 sulla seconda emittente del battaglione Rai, con il consueto volto di Milo Infante alla conduzione – oggi si tornerà ad occuparsi ancora una volta del delitto di Garlasco per accompagnarci alla scoperta di tutte le varie novità che stanno emergendo rapidissime in quest’ultimo periodo, specialmente da quando è stata resa pubblica la nuova inchiesta a carico di Andrea Sempio, avviata – di fatto – più di un anno fa.

In attesa di scoprire se la trasmissione di Milo Infante avrà qualche effettiva novità sull’indagine, possiamo riavvolgere il nostro per recuperare ciò che di effettivo sappiamo fino a questo momento e che arriva direttamente dagli inquirenti: il punto centrale della nuova indagine è proprio appurare se ci siano delle possibili tesi alternative sul delitto di Garlasco rispetto a quella originale che ha portato alla condanna di Alberto Stasi in tutti e tre i gradi di giudizio.

Alla figura di Sempio – amico del fratello della vittima del delitto di Garlasco – ci si è arrivati grazie a una perizia depositata anni fa dalla difesa di Stasi, che ricollegò il suo DNA a una parziale traccia trovata sotto alle unghie di Chiara Poggi: il tema fu già affrontato nel 2014, ma all’epoca si disse che il passaggio della traccia genomica era dovuto all’uso da parte di entrambi – Chiara e Sempio – dell’unico PC presente in casa Poggi e la sua posizione fu archiviata.

Similmente, un’altra – per ora potenziale – importante novità potrebbe arrivare dall’ormai famosa impronta 33 trovata sul muro della villetta di Garlasco a due passi dal corpo di Chiara Poggi: un’impronta dalla quale si escluse già all’epoca delle prime indagini la presenza di sangue e che fu ritenuta incompatibile con l’omicidio; mentre oggi la difesa di Stasi sostiene – e la procura sembra crederci – che sia attribuibile proprio a Sempio e che potrebbe essere databile al giorno dell’omicidio.

La nuova tesi sul delitto di Garlasco: l’aggressione vicino al divano, da parte di più soggetti

Insomma, il nuovo fascicolo su Garlasco starebbe andando ad indagare proprio la posizione di Sempio e tutte le altre voci che si sono susseguite fino ad oggi (tra il santuario della Bozzola e le gemelle Cappa, sopra a tutte le altre) per ora non risultano essere di particolare interesse per gli inquirenti; mentre resta certo che solo un paio di giorni fa i Ris hanno effettuato un nuovo sopralluogo a Garlasco per ricostruire in 3D la villetta dei Poggi: l’obiettivo è quello di ricreare la dinamica omicidiaria sovraimponendo le tracce di sangue raccolte e fotografate all’epoca del delitto.

Secondo il quotidiano Il Messaggero, infine, ci sarebbe stata recentemente anche una rilettura dell’originale autopsia effettuata sul corpo di Chiara Poggi nel 2007 dal dottor Marco Ballardini: secondo la nuova lettura, per la natura ancora incerta dell’arma si potrebbe ipotizzare che il delitto di Garlasco sia stato compiuto da almeno due soggetti, con l’uso di due differenti armi, tra una affilata e una contundente (che potrebbero anche essere dei semplici pugni).

Stando a questa lettura, Chiara sarebbe stata prima aggredita vicino al divano (dove ci sono delle goccioline di sangue che all’epoca non furono ritenute utili) dell’abitazione di Garlasco: la ragazza sarebbe scappata e poi stata colpita una seconda volta vicino all’ingresso (dove si trovano le maggiori tracce di sangue) e poi ancora una terza volta sulle scale del seminterrato; smentendo così l’ipotesi che il corpo della ragazza sia stato gettato giù da quelle stesse scale e che l’aggressore (o gli aggressori) l’avrebbe colpita esclusivamente all’ingresso.